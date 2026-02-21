 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026⁠,
0

Мужская сборная Швейцарии взяла бронзу в керлинге на Играх в Италии

Сюжет
Олимпиада-2026
В финале Олимпиады в Италии швейцарцы обыграли сборную Норвегии со счетом 9:1
Фото: Mattia Ozbot / Getty Images
Фото: Mattia Ozbot / Getty Images

Мужская сборная Швейцарии по керлингу стала бронзовыми призерами Олимпийских игр в Италии.

Швейцарцы обыграли команду из Норвегии со счетом 9:1.

Это четвертая бронза для мужской сборной Швейцарии на Олимпийских играх. В 1998 году команда взяла золото.

Гол за 36 секунд до конца вывел Канаду в финал. Что происходит на Играх
Спорт
Фото:Richard Heathcote / Getty Images

Финал мужского турнира между сборными Великобритании и Канады пройдет 21 февраля. В этот же день женские команды США и Канады сыграют за третье место.

Женские сборные Швейцарии и Швеции встретятся в финале в воскресенье, 22 февраля.

Ранее на Олимпиаде в миксте золото взяла сборная Швеции, серебро — команда из США, бронзу — Италия.

Авторы
Теги
Рената Утяева
керлинг Олимпиада-2026
