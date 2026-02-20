Макдэвид установил рекорд результативности игроков НХЛ на одних Играх
Нападающий сборной Канады и «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид установил рекорд среди игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству набранных очков на одном олимпийском турнире.
В матче полуфинала Канада обыграла сборную Финляндии со счетом 3:2. Макдэвид отметился двумя результативными передачами и набрал 13 очков (два гола и 11 передач) за пять встреч на Играх в Италии.
Предыдущий рекорд (11 очков) результативности среди игроков НХЛ на одной Олимпиаде в 2006 году установили финны Теему Селянне (6 + 5) и Саку Койву (3 + 8).
В полуфинале Макдэвид вышел с капитанской нашивкой, заменив получившего травму в матче с Чехией Сидни Кросби.
29-летний хоккеист является чемпионом мира 2016 года в составе сборной Канады. Макдэвид два раза подряд выводил «Эдмонтон» в финал Кубка Стэнли, где команда проигрывала «Флориде» с российским вратарем Сергеем Бобровским.
В декабре Макдэвид повторил рекорд XXI века в НХЛ по количеству набранных очков за один календарный месяц.
