Макдэвид установил рекорд результативности игроков НХЛ на одних Играх

В матче полуфинала против сборной Финляндии (3:2) Макдэвид отдал две передачи и набрал 13-е очко на Олимпиаде. Предыдущий рекорд (11 очков) принадлежал финнам Теему Селянне и Саку Койву
Коннор Макдэвид
Коннор Макдэвид (Фото: Gregory Shamus / Getty Images)

Нападающий сборной Канады и «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид установил рекорд среди игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству набранных очков на одном олимпийском турнире.

В матче полуфинала Канада обыграла сборную Финляндии со счетом 3:2. Макдэвид отметился двумя результативными передачами и набрал 13 очков (два гола и 11 передач) за пять встреч на Играх в Италии.

Предыдущий рекорд (11 очков) результативности среди игроков НХЛ на одной Олимпиаде в 2006 году установили финны Теему Селянне (6 + 5) и Саку Койву (3 + 8).

В полуфинале Макдэвид вышел с капитанской нашивкой, заменив получившего травму в матче с Чехией Сидни Кросби.

Макдэвид сменил Кросби в роли капитана. Что происходит на Олимпиаде
Спорт
Фото:Richard Heathcote / Getty Images

29-летний хоккеист является чемпионом мира 2016 года в составе сборной Канады. Макдэвид два раза подряд выводил «Эдмонтон» в финал Кубка Стэнли, где команда проигрывала «Флориде» с российским вратарем Сергеем Бобровским.

В декабре Макдэвид повторил рекорд XXI века в НХЛ по количеству набранных очков за один календарный месяц.

