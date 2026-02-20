Американский фристайлист взял золото в ски-хафпайпе на Олимпиаде

Вторым стал эстонец Хенри Силдару, бронзу взял канадец Брендан Маккей

Алекс Феррейра (Фото: Patrick Smith / Getty Images)

Американский фристайлист Алекс Феррейра стал олимпийским чемпионом на Играх в Италии.

В финале в лучшей из трех попыток он показал результат 93,75 балла.

Вторым стал эстонец Хенри Силдару (93,00), бронзу взял канадец Брендан Маккей (91,00).

Ски-хафпайп — спуск на лыжах по специально оборудованному склону в виде половины трубы в разрезе.

На Играх-2018 Феррейра взял серебро в ски-хафпайпе, а в 2022 году в Пекине забрал бронзу.

Олимпиада-2026 завершится 22 февраля. Российские спортсмены принимают в ней участие в нейтральном статусе.