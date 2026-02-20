Американский фристайлист взял золото в ски-хафпайпе на Олимпиаде
Американский фристайлист Алекс Феррейра стал олимпийским чемпионом на Играх в Италии.
В финале в лучшей из трех попыток он показал результат 93,75 балла.
Вторым стал эстонец Хенри Силдару (93,00), бронзу взял канадец Брендан Маккей (91,00).
Ски-хафпайп — спуск на лыжах по специально оборудованному склону в виде половины трубы в разрезе.
На Играх-2018 Феррейра взял серебро в ски-хафпайпе, а в 2022 году в Пекине забрал бронзу.
Олимпиада-2026 завершится 22 февраля. Российские спортсмены принимают в ней участие в нейтральном статусе.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
В МГУ зафиксировали рекорд высоты сугробов за историю наблюдений
Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам
Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга
WP узнала, чего ожидают США для удара по Ирану
Близкий к сыну Трампа инвестор заявил о соглашении с НОВАТЭКом по СПГ
США подняли истребители из-за обнаружения российских самолетов у Аляски