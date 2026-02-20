 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины США Словакия 1 1,08 x 10,5 2 35 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Канада Финляндия 1 4,2 x 1,27 2 33 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Шон Стрикленд Энтони Эрнандес 1 3,2 x 60 2 1,37 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Сергей Спивак Анте Делия 1 2,25 x 53 2 1,68 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Джефф Нил Урош Медич 1 1,44 x 58 2 2,88 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Дэн Иге Мелкизаэл Коста 1 2,88 x 57 2 1,44 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 3,25 x 20,5 2 1,38
Олимпиада-2026⁠,
0

Американский фристайлист взял золото в ски-хафпайпе на Олимпиаде

Сюжет
Олимпиада-2026
Вторым стал эстонец Хенри Силдару, бронзу взял канадец Брендан Маккей
Алекс Феррейра
Алекс Феррейра (Фото: Patrick Smith / Getty Images)

Американский фристайлист Алекс Феррейра стал олимпийским чемпионом на Играх в Италии.

В финале в лучшей из трех попыток он показал результат 93,75 балла.

Вторым стал эстонец Хенри Силдару (93,00), бронзу взял канадец Брендан Маккей (91,00).

Ски-хафпайп — спуск на лыжах по специально оборудованному склону в виде половины трубы в разрезе.

На Играх-2018 Феррейра взял серебро в ски-хафпайпе, а в 2022 году в Пекине забрал бронзу.

Олимпиада-2026 завершится 22 февраля. Российские спортсмены принимают в ней участие в нейтральном статусе.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

В МГУ зафиксировали рекорд высоты сугробов за историю наблюдений

Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам

Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга

WP узнала, чего ожидают США для удара по Ирану

Близкий к сыну Трампа инвестор заявил о соглашении с НОВАТЭКом по СПГ

США подняли истребители из-за обнаружения российских самолетов у Аляски

Авторы
Теги
Рената Утяева
фристайл Олимпиада-2026
Материалы по теме
Китайский фристайлист стал олимпийским чемпионом в акробатике
Спорт
Немецкая фристайлистка завоевала золото в ски-кроссе на Олимпиаде
Спорт
Канадскую фристайлистку увезли на носилках после падения на Олимпиаде
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 20 фев, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 20 фев, 17:31
Корейская шорт-трекистка победила на дистанции 1500 м на Олимпиаде Спорт, 00:34
МИД Венгрии назвал, при каком условии перестанет блокировать кредит Киеву Политика, 00:30
Голландские шорт-трекисты впервые в истории выиграли золото в эстафете ОИ Спорт, 00:30
В Словакии за кражу задержали украинца, которого разыскивает Интерпол Общество, 00:26
Politico сообщило о «весомой доле» кораблей США на Ближнем Востоке Политика, 00:17
Мужская сборная Швейцарии взяла бронзу в керлинге на Играх в Италии Спорт, 00:04
Какие шансы у России на медали в последние дни Олимпиады Спорт, 00:01
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Российские шинники в 2025 году начали уступать рынок импорту из Китая Бизнес, 00:01
Крупнейшие банки резко снизили ставки по вкладам после заседания ЦБ Инвестиции, 00:00
Еще в семи российских аэропортах ограничили полеты Политика, 20 фев, 23:56
Американский фристайлист взял золото в ски-хафпайпе на Олимпиаде Спорт, 20 фев, 23:20
Исследователь заявила о находке 20 утраченных работ Микеланджело Общество, 20 фев, 23:19
Многодетным семьям сохранят выплаты при превышении доходов до 10% Общество, 20 фев, 22:54
Путин подписал закон о приостановке услуг связи по требованию ФСБ Политика, 20 фев, 22:54