Женские сборные Швейцарии и Швеции по керлингу встретятся в финале Игр

В полуфинальных встречах швейцарки обыграли американок (7:4), а шведки — канадок (6:3)

Фото: Richard Heathcote / Getty Images

Женские сборные Швейцарии и Швеции вышли в финал соревнований по керлингу на Олимпийских играх в Италии.

В полуфинальных встречах швейцарки обыграли американок (7:4), а шведки — канадок (6:3).

Финал женского турнира пройдет в воскресенье, 22 февраля. США и Канада сыграют за третье место 21 февраля.

Позднее 20 февраля мужские сборные Норвегии и Швейцарии поборются за бронзу.

Ранее на Олимпиаде в миксте золото взяла сборная Швеции, серебро — команда из США, бронзу — Италия.