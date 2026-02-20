 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026⁠,
0

Женские сборные Швейцарии и Швеции по керлингу встретятся в финале Игр

Сюжет
Олимпиада-2026
В полуфинальных встречах швейцарки обыграли американок (7:4), а шведки — канадок (6:3)
Фото: Richard Heathcote / Getty Images
Фото: Richard Heathcote / Getty Images

Женские сборные Швейцарии и Швеции вышли в финал соревнований по керлингу на Олимпийских играх в Италии.

В полуфинальных встречах швейцарки обыграли американок (7:4), а шведки — канадок (6:3).

Финал женского турнира пройдет в воскресенье, 22 февраля. США и Канада сыграют за третье место 21 февраля.

Позднее 20 февраля мужские сборные Норвегии и Швейцарии поборются за бронзу.

Ранее на Олимпиаде в миксте золото взяла сборная Швеции, серебро — команда из США, бронзу — Италия.

Авторы
Теги
Рената Утяева
керлинг Олимпиада-2026
