Женские сборные Швейцарии и Швеции по керлингу встретятся в финале Игр
Женские сборные Швейцарии и Швеции вышли в финал соревнований по керлингу на Олимпийских играх в Италии.
В полуфинальных встречах швейцарки обыграли американок (7:4), а шведки — канадок (6:3).
Финал женского турнира пройдет в воскресенье, 22 февраля. США и Канада сыграют за третье место 21 февраля.
Позднее 20 февраля мужские сборные Норвегии и Швейцарии поборются за бронзу.
Ранее на Олимпиаде в миксте золото взяла сборная Швеции, серебро — команда из США, бронзу — Италия.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
В МГУ зафиксировали рекорд высоты сугробов за историю наблюдений
Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам
Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга
WP узнала, чего ожидают США для удара по Ирану
Близкий к сыну Трампа инвестор заявил о соглашении с НОВАТЭКом по СПГ
США подняли истребители из-за обнаружения российских самолетов у Аляски