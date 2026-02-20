 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026⁠,
0

Россиян пригласили на церемонию закрытия. Что происходит на Олимпиаде

Сюжет
Олимпиада-2026
В пятницу на Олимпиаде определятся финалисты хоккейного турнира и будут разыграны медали в шорт-треке, фристайле, биатлоне и керлинге. Россияне не участвуют. О происходящем на Играх— в онлайн-трансляции «РБК Спорт»
Фото: Richard Heathcote / Getty Images
Фото: Richard Heathcote / Getty Images

Главные новости

  • Петросян проверили на допинг после выступления в произвольной программе
  • Россиян позвали на церемонию закрытия Олимпиады
  • Петросян выступит с показательным номером на Олимпиаде

13:10. Вице-президент Федерации альпинизма России Павел Шабалин рассказал «РИА Новости», что в церемонии закрытия примут участие россияне Никита Филиппов, Аделия Петросян и лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева.

В открытии Игр россияне не участвовали, вопрос об их присутствии на закрытии МОК собирался решить во время соревнований.

12:30. Аделия Петросян выступит с показательным номером на Олимпиаде 21 февраля, сообщает Okko. Из одиночниц на показательные прокаты также позвали американок Алису Лью и Эмбер Гленн, японок Каори Сакамото и Ами Накаи, эстонку Нину Петрокину и кореянку Ли Хэ Ин.

Россиянина Петра Гуменника на показательные прокаты не пригласили.

12:45. Паралимпийская сборная Украины объявила о бойкоте церемонии открытия Игр-2026 в Италии из-за допуска на соревнования российских и белорусских спортсменов.

Ранее бойкотировать Игры решили украинские чиновники.

На Игры-2026 допустили шесть российских паралимпийцев и четырех белорусских, они имеют право выступать под национальными флагами.

12:00. Российскую фигуристку Аделию Петросян вызвали на допинг-контроль после произвольной программы. Фигуристка заняла итоговое шестое место на Играх в Италии.

В каких видах спорта разыграют медали 20 февраля

15:10. Фристайл. Ски-кросс. Женщины.

15:30. Фристайл. Акробатика. Мужчины.

16:15. Биатлон. Масс-старт на 15 км. Мужчины.

18:30. Конькобежный спорт. 1500 м. Женщины.

21:05. Керлинг. Мужчины. Матч за бронзу.

21:30. Фристайл. Мужчины. Хафпайп.

23:30. Шорт-трек. Мужчины. Эстафета.

00:07. Шорт-трек. Женщины. 1500 м.

Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам

Бывшего президента Южной Кореи приговорили к пожизненному заключению

Зеленский назвал недостаточным результат переговоров в Женеве

Порошенко заявил об ошибке Зеленского в ходе переговоров с Россией

Картаполов предложил обязать сдавать геном срочников и госслужащих

Такер Карлсон заявил о своем задержании в Израиле
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Олимпиада-2026
