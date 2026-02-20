Россиян пригласили на церемонию закрытия. Что происходит на Олимпиаде
Главные новости
- Петросян проверили на допинг после выступления в произвольной программе
- Россиян позвали на церемонию закрытия Олимпиады
- Петросян выступит с показательным номером на Олимпиаде
13:10. Вице-президент Федерации альпинизма России Павел Шабалин рассказал «РИА Новости», что в церемонии закрытия примут участие россияне Никита Филиппов, Аделия Петросян и лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева.
В открытии Игр россияне не участвовали, вопрос об их присутствии на закрытии МОК собирался решить во время соревнований.
12:30. Аделия Петросян выступит с показательным номером на Олимпиаде 21 февраля, сообщает Okko. Из одиночниц на показательные прокаты также позвали американок Алису Лью и Эмбер Гленн, японок Каори Сакамото и Ами Накаи, эстонку Нину Петрокину и кореянку Ли Хэ Ин.
Россиянина Петра Гуменника на показательные прокаты не пригласили.
12:45. Паралимпийская сборная Украины объявила о бойкоте церемонии открытия Игр-2026 в Италии из-за допуска на соревнования российских и белорусских спортсменов.
Ранее бойкотировать Игры решили украинские чиновники.
На Игры-2026 допустили шесть российских паралимпийцев и четырех белорусских, они имеют право выступать под национальными флагами.
12:00. Российскую фигуристку Аделию Петросян вызвали на допинг-контроль после произвольной программы. Фигуристка заняла итоговое шестое место на Играх в Италии.
В каких видах спорта разыграют медали 20 февраля
15:10. Фристайл. Ски-кросс. Женщины.
15:30. Фристайл. Акробатика. Мужчины.
16:15. Биатлон. Масс-старт на 15 км. Мужчины.
18:30. Конькобежный спорт. 1500 м. Женщины.
21:05. Керлинг. Мужчины. Матч за бронзу.
21:30. Фристайл. Мужчины. Хафпайп.
23:30. Шорт-трек. Мужчины. Эстафета.
00:07. Шорт-трек. Женщины. 1500 м.
