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Рублев в третий раз в карьере вышел в четвертьфинал Australian Open

Рублев победил де Минаура и в третий раз вышел в четвертьфинал Australian Open
Россиянину потребовалось пять сетов для победы над десятой ракеткой мира Алексом де Минауром. Следующим соперником Андрея Рублева будет Янник Синнер, которого он обыграл только два раза из шести
Андрей Рублев
Андрей Рублев (Фото: Julian Finney / Getty Images)

Вторая ракетка России Андрей Рублев вышел в четвертьфинал Australian Open — первого в сезоне турнира «Большого шлема», который проходит в Мельбурне.

В 1/8 финала Рублев, 5-й в мировом рейтинге, переиграл австралийца Алекса де Минаура (10-й) со счетом 6:4, 6:7 (5:7), 6:7 (4:7), 6:3, 6:0.

В третьем сете Рублев проигрывал со счетом 2:5, смог довести партию до тай-брейка, но все равно уступил.

Счет личных встреч теннисистов стал равным — 3:3.

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Андрей Рублев

Следующим соперником Рублева будет итальянец Янник Синнер (4), который ранее в воскресенье выбил из турнира Карена Хачанова. Рублев победил Синнера только в двух матчах из шести.

Рублев ни разу в карьере не выходил в полуфинал на турнирах «Большого шлема».

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До четвертьфинала Australian Open он ранее добирался дважды — в 2021 году проиграл Даниилу Медведеву, а в 2023-м — Новаку Джоковичу.

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Теги
Анна Сатдинова
теннис Андрей Рублев (теннисист) Australian Open
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