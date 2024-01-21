Рублев в третий раз в карьере вышел в четвертьфинал Australian Open
Вторая ракетка России Андрей Рублев вышел в четвертьфинал Australian Open — первого в сезоне турнира «Большого шлема», который проходит в Мельбурне.
В 1/8 финала Рублев, 5-й в мировом рейтинге, переиграл австралийца Алекса де Минаура (10-й) со счетом 6:4, 6:7 (5:7), 6:7 (4:7), 6:3, 6:0.
В третьем сете Рублев проигрывал со счетом 2:5, смог довести партию до тай-брейка, но все равно уступил.
Счет личных встреч теннисистов стал равным — 3:3.
Следующим соперником Рублева будет итальянец Янник Синнер (4), который ранее в воскресенье выбил из турнира Карена Хачанова. Рублев победил Синнера только в двух матчах из шести.
Рублев ни разу в карьере не выходил в полуфинал на турнирах «Большого шлема».
До четвертьфинала Australian Open он ранее добирался дважды — в 2021 году проиграл Даниилу Медведеву, а в 2023-м — Новаку Джоковичу.
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