Спорт⁠,
0

РФС ответил на вопрос, перепишут ли на Кержакова гол в матче с Германией

РФС прояснил, в каком случае ФИФА перепишет на Кержакова гол в матче с Германией
Артем Дзюба лишится лидерства в списке лучших бомбардиров национальной команды, если на Кержакова перепишут гол в матче, который прошел в 2005 году. Решение должен принять Немецкий футбольный союз, который был организатором игры
Александр Кержаков
Александр Кержаков (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Немецкий футбольный союз должен принять решение по поводу того, переписывать ли на Александра Кержакова гол в матче сборных России и Германии в 2005 году. Об этом «Чемпионату» сообщил директор по мероприятиям и маркетинговым коммуникациям РФС Кирилл Терешин.

По словам Терешина, Кержаков обращался в ФИФА с целью уточнения авторства гола в той встрече. «И получили ответ, что поскольку организатором товарищеского матча являлся Немецкий футбольный союз, а вся действующая статистика матча отражена в протоколе, то туда необходимо вносить изменения», — сказал Терешин.

Он добавил, что юридически теперь необходимо связываться с Немецким футбольным союзом, и, если поступит официальное обращение, РФС окажет содействие.

Ранее 20 декабря журналист Иван Карпов сообщил, что ФИФА подтвердила, что автором второго гола в матче с Германией (2:2), который состоялся 8 июня 2005 года, был не Андрей Аршавин, а Кержаков. Если на Кержакова в итоге перепишут этот гол, то Артем Дзюба лишится лидерства в списке лучших бомбардиров национальной команды.

Дзюба 19 марта стал лучшим бомбардиром в истории сборной России — он забил 31-й гол за национальную команду в матче с Гренадой. Ранее Дзюба делил лидерство в сборной по голам с 43-летним Кержаковым, который завершил карьеру в 2017 году.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Главные заявления Путина по итогам прямой линии

ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%

Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома

«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»

Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины

Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российский футбольный союз (РФС) сборная России по футболу Артем Дзюба Александр Кержаков
Александр Кержаков фото
Александр Кержаков
спортсмен, футболист, футбольный тренер
27 ноября 1982 года
Артем Дзюба фото
Артем Дзюба
спортсмен, футболист
22 августа 1988 года

