РФС ответил на вопрос, перепишут ли на Кержакова гол в матче с Германией

РФС прояснил, в каком случае ФИФА перепишет на Кержакова гол в матче с Германией

Артем Дзюба лишится лидерства в списке лучших бомбардиров национальной команды, если на Кержакова перепишут гол в матче, который прошел в 2005 году. Решение должен принять Немецкий футбольный союз, который был организатором игры

Александр Кержаков (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Немецкий футбольный союз должен принять решение по поводу того, переписывать ли на Александра Кержакова гол в матче сборных России и Германии в 2005 году. Об этом «Чемпионату» сообщил директор по мероприятиям и маркетинговым коммуникациям РФС Кирилл Терешин.

По словам Терешина, Кержаков обращался в ФИФА с целью уточнения авторства гола в той встрече. «И получили ответ, что поскольку организатором товарищеского матча являлся Немецкий футбольный союз, а вся действующая статистика матча отражена в протоколе, то туда необходимо вносить изменения», — сказал Терешин.

Он добавил, что юридически теперь необходимо связываться с Немецким футбольным союзом, и, если поступит официальное обращение, РФС окажет содействие.

Ранее 20 декабря журналист Иван Карпов сообщил, что ФИФА подтвердила, что автором второго гола в матче с Германией (2:2), который состоялся 8 июня 2005 года, был не Андрей Аршавин, а Кержаков. Если на Кержакова в итоге перепишут этот гол, то Артем Дзюба лишится лидерства в списке лучших бомбардиров национальной команды.

Дзюба 19 марта стал лучшим бомбардиром в истории сборной России — он забил 31-й гол за национальную команду в матче с Гренадой. Ранее Дзюба делил лидерство в сборной по голам с 43-летним Кержаковым, который завершил карьеру в 2017 году.