Дегтярев — о поборах в спорте: приведем в чувство всех, кто этим занимается

Дегтярев рассказал, с чего начнет борьбу с поборами в детском спорте

Дегтярев заявил, что для начала будет нормативно закреплен перечень соревнований, где дети смогут получать спортивные разряды без стартовых взносов, после чего уже ведомство займется секциями и ДЮСШ

Михаил Дегтярев (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что решать проблему дополнительных расходов на занятия в секциях начнут со стартовых взносов на соревнования. Об этом министр сказал журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Дегтярев в мае, перед назначением на пост, пообещал уделить отдельное внимание доступности детско-юношеского спорта. Спикер Думы Вячеслав Володин тогда же предложил ему разобраться с «поборами» в спорте.

«Начнем со стартовых взносов. Любые соревнования, попадающие в базовый перечень, где дети могут участвовать и получать разряды без стартовых взносов, мы нормативно закрепим», — сказал Дегтярев.

Потом, по го словам Дегтярева, Минспорт займется уже секциями и ДЮСШ и будет «приводить в чувство всех», кто взимает дополнительные платежи.

На прошедшем в четверг совете по развитию физической культуры и спорта президент Владимир Путин заявил о недопустимости дополнительных взносов и платежей для детей из малообеспеченных и многодетных семей, особенно если речь идет о выполнении нормативов для присвоения спортивных разрядов.

По словам президента, в свое время он бы не смог стать мастером спорта СССР по самбо и дзюдо, если бы его семье пришлось бы за все платить.