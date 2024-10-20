Дегтярев рассказал, с чего начнет борьбу с поборами в детском спорте
Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что решать проблему дополнительных расходов на занятия в секциях начнут со стартовых взносов на соревнования. Об этом министр сказал журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
Дегтярев в мае, перед назначением на пост, пообещал уделить отдельное внимание доступности детско-юношеского спорта. Спикер Думы Вячеслав Володин тогда же предложил ему разобраться с «поборами» в спорте.
«Начнем со стартовых взносов. Любые соревнования, попадающие в базовый перечень, где дети могут участвовать и получать разряды без стартовых взносов, мы нормативно закрепим», — сказал Дегтярев.
Потом, по го словам Дегтярева, Минспорт займется уже секциями и ДЮСШ и будет «приводить в чувство всех», кто взимает дополнительные платежи.
На прошедшем в четверг совете по развитию физической культуры и спорта президент Владимир Путин заявил о недопустимости дополнительных взносов и платежей для детей из малообеспеченных и многодетных семей, особенно если речь идет о выполнении нормативов для присвоения спортивных разрядов.
По словам президента, в свое время он бы не смог стать мастером спорта СССР по самбо и дзюдо, если бы его семье пришлось бы за все платить.
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