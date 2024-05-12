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Новое правительство 2024 ,  
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Володин предложил Дегтяреву разобраться с «поборами» в спорте

Володин: надо полностью перестроить работу Минспорта, в спорте все ушло в оплату
Сюжет
Новое правительство 2024
Вячеслав Володин считает необходимым реформировать деятельность Минспорта, поскольку «все ушло в оплату» и есть «явный перекос» с финансированием профессионального спорта
Михаил Дегтярев
Михаил Дегтярев (Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press)

Госдума ставит перед кандидатом на пост министра спорта Михаилом Дегтяревым задачу полностью перестроить работу ведомства. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, которого цитирует «Интерфакс».

В воскресенье комитет Госдумы по спорту рекомендовал утвердить губернатора Хабаровского края на пост главы Минспорта.

«У нас все ушло в оплату, — сказал Володин. — Если секция — платная, если соревнование — платное, если рассматривается там присвоение разных степеней, я уже не говорю о том, что на разряд выходят мастера, даже вот значок ГТО, и то — это все уходит во всевозможные поборы».

По словам Володина, сейчас существует «явный перекос, когда финансируются профессиональные клубы и федерации, огромные деньги тратятся на покупку спортсменов», хотя приоритет нужно отдать развитию массового спорта, здорового образа жизни, поддержке ДЮСШ.

Дегтярев рассказал, чем займется на посту главы Минспорта
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Михаил Дегтярев (в центре)

Дегтярев, в воскресенье выступая на заседании профильного комитета Госдумы, назвал «безобразием» стартовые взносы и другие платежи при участии спортсменов в соревнованиях. Он также заявил, что основной акцент в случае его назначения Минспорт будет делать на массовый спорт и бесплатные занятия спортом для детей.

Дегтярев дважды избирался депутатом Госдумы от ЛДПР (2011–2020 годы) и возглавлял комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. В 2020 году он возглавил Хабаровский край.

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Анна Сатдинова
Госдума Михаил Дегтярев Минспорт
Вячеслав Володин фото

Вячеслав Володин

политик, спикер Госдумы
4 февраля 1964 года
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