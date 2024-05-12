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Новое правительство 2024 ,  
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Дегтярев рассказал, чем займется на посту главы Минспорта

Дегтярев: Минспорт сделает приоритетом развитие массового спорта
Сюжет
Новое правительство 2024
Дегтярев, анонсируя свои планы на посту министра спорта, упомянул проблемы с недостаточной зрелищностью соревнований в России, необходимость лицензирования физкультурно-оздоровительных услуг
Михаил Дегтярев (в центре)
Михаил Дегтярев (в центре) (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Министерство спорта в случае назначения его главой Михаила Дегтярева займется развитием массового спорта, в числе приоритетов будут также зрелищность внутрироссийских соревнований и отмена платы для людей при занятии спортом, сообщил губернатор Хабаровского края на заседании профильного комитета Госдумы, передает корреспондент РБК.

11 мая Мишустин предложил назначить Дегтярева на должность главы Минспорта, отметив, что тот до назначения на пост главы Хабаровского края был председателем комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, а также «является мастером спорта по фехтованию, призером всероссийских и международных соревнований».

«С учетом нынешнего положения дел основной акцент будем делать на развитии массового спорта как основы здоровья, вовлечения людей в проактивность. Детско-юношеский спорт, здесь вопрос доступности встает, мы уделим этому отдельное внимание. В регионах есть вопросы... В первую очередь — бесплатность занятия спортом для детей», — рассказал Дегтярев.

Кандидат на пост министра назвал «безобразием» существование стартовых взносов и других платежей при участии спортсменов в соревнованиях. «Я считаю, государство должно брать это на себя и исходя из этого одна из наших задач — внимательно посмотреть календарный план, выделить базовые соревнования и полностью взять на обеспечение государства. Никаких стартовых взносов, никаких других платежей», — сказал он.

Важнейшим вопросом он назвал «зрелищность внутренних соревнований». Он отметил, что «если правильно подойти к маркетингу», то на соревнованиях внутри России получится зарабатывать, и в качестве примера привел рост доходов хоккейного клуба «Амур» из Хабаровского края. «Конечно, мы хотим, чтобы наши внутренние соревнования по кассе, по аудитории обгоняли многие международные», — подчеркнул он.

Еще один вопрос, озвученный кандидатом в министры, — лицензирование физкультурно-оздоровительных услуг. «Их оказывают не только государственные и муниципальные учреждения, иногда это частные организации. Вскрываются факты не очень квалифицированных кадров, которые вместо здоровья могут нанести [вред]. Будем с Думой обсуждать. Вопрос лицензирования и аккредитации таких организаций, я думаю, тоже может встать», — заметил Дегтярев.

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Политика
Михаил Дегтярев

Дегтярев дважды избирался депутатом Госдумы от ЛДПР (2011–2020 годы, VI и VII созывы), где возглавлял комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. В 2020 году депутатские полномочия Дегтярева были прекращены досрочно — он стал исполняющим обязанности главы Хабаровского края во время массовых протестов, спровоцированных арестом губернатора Сергея Фургала (также члена ЛДПР).

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Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
Михаил Дегтярев Минспорта
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