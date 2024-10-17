Путин словами «краев не чувствуют» оценил поборы в детских секциях
Президент России Владимир Путин на заседании совета по развитию физической культуры и спорта в Уфе заявил о недопустимости дополнительных взносов и платежей для детей из малообеспеченных и многодетных семей, особенно когда речь идет о выполнении нормативов для присвоения спортивных разрядов.
«Меру надо знать во всем, у нас подчас краев никто не чует и не чувствует», — сказал президент.
Путин отметил, что даже в «формально бесплатных» секциях родители вынуждены тратить солидные суммы на экипировку, аренду площадок, оплачивать взносы и сборы за участие в соревнованиях. Он привел в пример хоккей, где ребенка могут не выпускать на лед без платных дополнительных занятий.
«Я вам честно скажу: если бы в свое время, когда я активно спортом занимался, вот так бы за все приходилось платить, я бы никогда не выполнил норматив мастера спорта Советского Союза по самбо и никогда не выполнил норматив мастера спорта СССР по дзюдо», — сказал Путин.
По словам президента, в отношении детей из малообеспеченных и многодетных семей «никаких так называемых взносов быть не должно», особенно когда речь идет о выполнении нормативов разряда.
«Государству хватит денег, чтобы обеспечить самое главное», — подчеркнул Путин.
В мае о необходимости разобраться с поборами в детском спорте говорил председатель Госдумы Вячеслав Володин, который отметил «явный перекос» с финансированием профессиональных клубов, хотя приоритет нужно отдать развитию массового спорта, здорового образа жизни, поддержке ДЮСШ.
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