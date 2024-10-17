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Путин словами «краев не чувствуют» оценил поборы в детских секциях

Путин — о поборах в детском спорте: у нас подчас краев никто не чувствует
Путин заявил, что никаких взносов в секциях с детей из многодетных и малообеспеченных семей быть не должно. Президент признался, что в свое время не стал бы мастером спорта по дзюдо и самбо, если бы за все пришлось платить
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Kremlin Pool / via Global Look Press)

Президент России Владимир Путин на заседании совета по развитию физической культуры и спорта в Уфе заявил о недопустимости дополнительных взносов и платежей для детей из малообеспеченных и многодетных семей, особенно когда речь идет о выполнении нормативов для присвоения спортивных разрядов.

«Меру надо знать во всем, у нас подчас краев никто не чует и не чувствует», — сказал президент.

Путин отметил, что даже в «формально бесплатных» секциях родители вынуждены тратить солидные суммы на экипировку, аренду площадок, оплачивать взносы и сборы за участие в соревнованиях. Он привел в пример хоккей, где ребенка могут не выпускать на лед без платных дополнительных занятий.

«Я вам честно скажу: если бы в свое время, когда я активно спортом занимался, вот так бы за все приходилось платить, я бы никогда не выполнил норматив мастера спорта Советского Союза по самбо и никогда не выполнил норматив мастера спорта СССР по дзюдо», — сказал Путин.

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Фото:Артур Новосильцев / АГН «Москва»

По словам президента, в отношении детей из малообеспеченных и многодетных семей «никаких так называемых взносов быть не должно», особенно когда речь идет о выполнении нормативов разряда.

«Государству хватит денег, чтобы обеспечить самое главное», — подчеркнул Путин.

В мае о необходимости разобраться с поборами в детском спорте говорил председатель Госдумы Вячеслав Володин, который отметил «явный перекос» с финансированием профессиональных клубов, хотя приоритет нужно отдать развитию массового спорта, здорового образа жизни, поддержке ДЮСШ.

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