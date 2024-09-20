В прокуратуре рассказали, когда пройдут слушания по экстрадиции Промеса
Прокуратура Нидерландов ожидает, что слушания по делу об экстрадиции футболиста Квинси Промеса состоятся в ОАЭ до конца 2024 года.
«Возможно, это случится в ноябре», — сказал Ad.nl представитель прокуратуры.
В пятницу, 20 сентября, апелляционный суд Амстердама провел досудебное заседание по обеим апелляциям Промеса. Адвокат футболиста Роберт Малевич отметил, что Промес изначально был готов приехать в Нидерланды, чтобы присутствовать на апелляции и ответить на обвинения по существу. Но на него выписан ордер на арест, а футболист хочет продолжить спортивную карьеру, что «несовместимо с длительным сроком содержания под стражей», отметил Малевич.
Промес с конца февраля не может покинуть ОАЭ. Сначала голландца задержали в аэропорту из-за ДТП, а спустя две недели арестовали по запросу Нидерландов, где форварда приговорили к шести годам лишения свободы за контрабанду кокаина, а также к полутора годам — за нападение с ножом на кузена.
17 мая Промеса освободили из-под стражи в Дубае, ему нельзя покидать страну до рассмотрения дела об экстрадиции.
Пока он находился в ОАЭ, у Промеса завершился контракт с московским «Спартаком». 5 сентября футболист подписал контракт с клубом «Юнайтед» из Дубая.
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