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Дело Квинси Промеса ,  
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В прокуратуре рассказали, когда пройдут слушания по экстрадиции Промеса

Прокуратура Нидерландов: слушания по экстрадиции Промеса пройдут до конца года
Сюжет
Дело Квинси Промеса
Прокуратура Нидерландов сообщила, что ожидает проведения слушаний в ОАЭ по делу футболиста до конца этого года. Возможно, они пройдут в ноябре
Квинси Промес
Квинси Промес (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Прокуратура Нидерландов ожидает, что слушания по делу об экстрадиции футболиста Квинси Промеса состоятся в ОАЭ до конца 2024 года.

«Возможно, это случится в ноябре», — сказал Ad.nl представитель прокуратуры.

В пятницу, 20 сентября, апелляционный суд Амстердама провел досудебное заседание по обеим апелляциям Промеса. Адвокат футболиста Роберт Малевич отметил, что Промес изначально был готов приехать в Нидерланды, чтобы присутствовать на апелляции и ответить на обвинения по существу. Но на него выписан ордер на арест, а футболист хочет продолжить спортивную карьеру, что «несовместимо с длительным сроком содержания под стражей», отметил Малевич.

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Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

Промес с конца февраля не может покинуть ОАЭ. Сначала голландца задержали в аэропорту из-за ДТП, а спустя две недели арестовали по запросу Нидерландов, где форварда приговорили к шести годам лишения свободы за контрабанду кокаина, а также к полутора годам — за нападение с ножом на кузена.

17 мая Промеса освободили из-под стражи в Дубае, ему нельзя покидать страну до рассмотрения дела об экстрадиции.

Пока он находился в ОАЭ, у Промеса завершился контракт с московским «Спартаком». 5 сентября футболист подписал контракт с клубом «Юнайтед» из Дубая.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Квинси Промес Нидерланды ОАЭ экстрадиция
Квинси Промес фото

Квинси Промес

футболист
4 июня 1992 года
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