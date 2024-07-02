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Дело Квинси Промеса ,  
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Чем запомнилась карьера Промеса в «Спартаке». Фотогалерея

Чем запомнилась карьера рекордсмена РПЛ Промеса в «Спартаке»
Сюжет
Дело Квинси Промеса
«Спартак» объявил о завершении контракта с Квинси Промесом. Чем запомнилась карьера голландского футболиста в «Спартаке» — в фоторепортаже «РБК Спорт»
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Московский «Спартак» 1 июля объявил о завершении контракта с Квинси Промесом. В клубе отметили, что обстоятельства, которые не позволили Промесу вернуться в Россию из ОАЭ в феврале, остаются в силе «и говорить на данном этапе о возобновлении выступления Квинси в клубе не представляется возможным».

«РБК Спорт» собрал фотоматериал, чем же запомнилась карьера голландца в московском клубе.

Фото: Юрий Машков / ТАСС
Фото: Юрий Машков / ТАСС

Промес перешел в московский «Спартак» летом 2014 года, подписав с клубом четырехлетний контракт. Сумма трансфера составила около €10 млн. В дебютном сезоне за московский клуб он забил 13 мячей и сделал пять передач.

Фото: Александр Ступиков / spartak.com
Фото: Александр Ступиков / spartak.com

Промес быстро стал любимцем болельщиков. Скорость, дриблинг, мощный удар голландского игрока сделали его одним из самых опасных нападающих РПЛ.

Фото: Александр Ступиков / spartak.com
Фото: Александр Ступиков / spartak.com

В январе 2016 года, после ухода Юры Мовсисяна, Промес сменил свой 24-й игровой номер на 10-й. Всего в сезоне 2015/16 во всех турнирах он провел 32 матча и забил 18 мячей. Также был признан болельщиками команды лучшим футболистом сезона второй раз подряд, получив награду «Золотой кабан».

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Уже в сезоне 2016/17 «красно-белые» впервые с 2001 года стали чемпионами страны.

Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press
Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press

В чемпионском матче против «Терека» голландец забил гол, который отпраздновал, надев маску. Позже Промес передал свою маску в клубный зал славы.

В том сезоне Промес стал третьим бомбардиром чемпионата и лучшим футболистом сезона по системе «гол+пас» (12+9). Также был назван лучшим игроком сезона в лиге.

Фото: Дарья Исавева / Спорт-Экспресс
Фото: Дарья Исавева / Спорт-Экспресс

В том же сезоне «Спартак» стал обладателем Суперкубка страны.

Фото: Александр Ступиков / spartak.com
Фото: Александр Ступиков / spartak.com

В 2018 году Промес уехал в «Севилью», но два года спустя вернулся в «Спартак». В феврале 2021 года «красно-белые» сообщили о подписании контракта с футболистом на три с половиной года. Сумма трансфера составила €8,5 млн.

Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press
Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press

В первом сезоне после возвращения (2020/21) Промес сыграл в 11 матчах, в которых забил три мяча и сделал три голевые передачи. В том сезоне «красно-белые» завоевали серебряные медали чемпионата.

Фото: Александр Ступиков / spartak.com
Фото: Александр Ступиков / spartak.com

В сезоне 2021/22 «красно-белые» стали обладателями Кубка России, победив в финале в «Лужниках» «Динамо».

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Промес наряду с Романом Зобниным и Георгием Джикией стал первым в истории «Спартака» футболистом, кому удалось выиграть все три российских трофея. Всего в том сезоне Промес провел во всех турнирах 31 матч и забил 12 мячей. Он был признан лучшим игроком сезона по версии болельщиков.

Фото: Александр Ступиков / spartak.com
Фото: Александр Ступиков / spartak.com

В сезоне 2022/23 Промес провел за клуб 37 матчей во всех турнирах, забив 25 мячей. Он был признан лучшим игроком «Спартака» в сезоне, а также в четвертый раз выиграл «Золотого кабана» (награда лучшему игроку «Спартака» по версии болельщиков).

Фото: Александр Ступиков / spartak.com
Фото: Александр Ступиков / spartak.com

Промес с начала сезона 2023/24 сыграл в 21 матче во всех турнирах, в которых забил восемь мячей и отдал восемь результативных передач.

Однако с февраля Промес находится в ОАЭ, откуда после сборов с клубом в феврале не смог вылететь в Россию — сначала его задержали по делу о ДТП, которое потом закрыли, а вскоре арестовали по запросу Нидерландов.

В Нидерландах Промеса ранее приговорили в сумме к семи с половиной годам тюрьмы за контрабанду кокаина и нападение на родственника, на оба приговора поданы апелляции.

Всего Промес забил за «красно-белых» 114 голов в 235 играх (шестой результат в истории клуба). Нидерландский полузащитник является лучшим бомбардиром в РПЛ среди иностранных игроков.

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Альвина Цаканян
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Промес Квинси фото

Промес Квинси

футболист
4 июня 1992 года
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