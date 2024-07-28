У четырех сотрудников ТАСС отозвали аккредитацию на Олимпиаду в Париже

ТАСС сообщил об отзыве аккредитации на Олимпиаду у своих сотрудников

Три журналиста и фотокорреспондент успели поработать на открытии Игр и некоторых соревнованиях. Перед стартом Игр в аккредитации отказали пяти журналистам «РИА Новости Спорт». В Кремле это решение назвали неприемлемым

Фото: Ryan Pierse / Getty Images

Оргкомитет Олимпиады в Париже отозвал ранее выданные аккредитации трех пишущих журналистов и одного фотокорреспондента ТАСС, сославшись на решение французских властей. Об этом сообщается на сайте агентства.

Корреспонденты успели поработать на церемонии открытия Игр 26 июля и некоторых соревнованиях.

В агентстве заявили, что его сотрудники работали в соответствии с правилами и никаких замечаний к ним не поступало.

Перед Играми, 22 июля, в аккредитации на Олимпиаду отказали пяти журналистам информагентства «РИА Новости Спорт», которое входит в медиагруппу «Россия сегодня».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда назвал такое решение неприемлемым и заявил, что французские власти напрямую ущемляют права СМИ.

Официальный представитель МИДа Мария Захарова 24 июля призвала россиян проявлять осторожность в Париже, поскольку французским властям «постоянно мерещатся шпионы, агенты влияния Кремля и люди, которые хотят сорвать их чудесное олимпийское мероприятие».