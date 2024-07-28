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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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ТАСС сообщил об отзыве аккредитации на Олимпиаду у своих сотрудников

У четырех сотрудников ТАСС отозвали аккредитацию на Олимпиаду в Париже
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Три журналиста и фотокорреспондент успели поработать на открытии Игр и некоторых соревнованиях. Перед стартом Игр в аккредитации отказали пяти журналистам «РИА Новости Спорт». В Кремле это решение назвали неприемлемым
Фото: Ryan Pierse / Getty Images
Фото: Ryan Pierse / Getty Images

Оргкомитет Олимпиады в Париже отозвал ранее выданные аккредитации трех пишущих журналистов и одного фотокорреспондента ТАСС, сославшись на решение французских властей. Об этом сообщается на сайте агентства.

Корреспонденты успели поработать на церемонии открытия Игр 26 июля и некоторых соревнованиях.

В агентстве заявили, что его сотрудники работали в соответствии с правилами и никаких замечаний к ним не поступало.

Пяти российским журналистам отказали в аккредитации на Олимпиаду
Спорт
Фото:Vincent Isore / Keystone Press Agency / Global Look Press

Перед Играми, 22 июля, в аккредитации на Олимпиаду отказали пяти журналистам информагентства «РИА Новости Спорт», которое входит в медиагруппу «Россия сегодня».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда назвал такое решение неприемлемым и заявил, что французские власти напрямую ущемляют права СМИ.

Официальный представитель МИДа Мария Захарова 24 июля призвала россиян проявлять осторожность в Париже, поскольку французским властям «постоянно мерещатся шпионы, агенты влияния Кремля и люди, которые хотят сорвать их чудесное олимпийское мероприятие».

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Анна Сатдинова
Олимпиада-2024 ТАСС
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