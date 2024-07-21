Франция не допустила часть журналистов из России на Игры из-за шпионов
Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в интервью Le Journal du Dimanche заявил, что страна отклонила запросы части журналистов из России на освещение Олимпиады в Париже из-за риска шпионажа и кибератак.
Всего правоохранительные органы, по его словам, проверили 960 тыс. досье для допуска к работе на Олимпийских играх. Не допущены 4,3 тыс. человек, включая волонтеров, работников стадионов, членов спортивных делегаций. Около сотни человек из «России, Белоруссии, а также других стран», в том числе журналистам, техническому персоналу,
было отказано из-за подозрений в шпионаже.
«Мы отказали большому количеству «журналистов», которые утверждали, что собираются освещать Игры. С другой стороны, мы допустили присутствие россиян, работающих в Международном олимпийском комитете [МОК]. Мы исходим из принципа предосторожности», — пояснил Дарманен.
Глава МВД также сообщил, что спецслужбы выявили 19 человек, внесенных в список «Предотвращение радикализации террористической направленности» (FSPRT), и 139 человек из перечня S (списка людей, представляющих угрозу безопасности стране). Кроме того, на Олимпиаду не допущены 359 человек, которым предписано покинуть Францию.
Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Международный олимпийский комитет (МОК) в декабре объявил, что россияне будут допущены на Олимпиаду в качестве нейтральных спортсменов и при выполнении ряда критериев. Ряд федераций решил бойкотировать Игры. В марте в МОК сообщили, что в Играх смогут участвовать не более 55 россиян. С 15 июня там начали публиковать списки допущенных спортсменов, в которые вошли 15 россиян. На этой неделе на официальном сайте Игр были опубликованы имена россиян, которые включены в официальную заявку.
В список вошли:
Теннис (7)
- Даниил Медведев
- Роман Сафиуллин
- Екатерина Александрова
- Мирра Андреева
- Павел Котов
- Диана Шнайдер
- Елена Веснина
Велоспорт (3)
- Тамара Дронова
- Алена Иванченко
- Глеб Сырица
Гребля на каноэ (3)
- Алексей Коровашков
- Захар Петров
- Олеся Ромасенко
Плавание (1)
- Евгений Сомов
Прыжки на батуте (1)
- Анжела Бладцева
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