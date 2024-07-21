Франция не допустила часть журналистов из России на Игры из-за шпионов

Около сотни человек из «России, Белоруссии, а также других стран», в том числе журналистам, было отказано в допуске на Олимпиаду из-за риска шпионажа и кибератак, сообщил глава МВД Жеральд Дарманен

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в интервью Le Journal du Dimanche заявил, что страна отклонила запросы части журналистов из России на освещение Олимпиады в Париже из-за риска шпионажа и кибератак.

Всего правоохранительные органы, по его словам, проверили 960 тыс. досье для допуска к работе на Олимпийских играх. Не допущены 4,3 тыс. человек, включая волонтеров, работников стадионов, членов спортивных делегаций. Около сотни человек из «России, Белоруссии, а также других стран», в том числе журналистам, техническому персоналу,

было отказано из-за подозрений в шпионаже.

«Мы отказали большому количеству «журналистов», которые утверждали, что собираются освещать Игры. С другой стороны, мы допустили присутствие россиян, работающих в Международном олимпийском комитете [МОК]. Мы исходим из принципа предосторожности», — пояснил Дарманен.

Глава МВД также сообщил, что спецслужбы выявили 19 человек, внесенных в список «Предотвращение радикализации террористической направленности» (FSPRT), и 139 человек из перечня S (списка людей, представляющих угрозу безопасности стране). Кроме того, на Олимпиаду не допущены 359 человек, которым предписано покинуть Францию.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Международный олимпийский комитет (МОК) в декабре объявил, что россияне будут допущены на Олимпиаду в качестве нейтральных спортсменов и при выполнении ряда критериев. Ряд федераций решил бойкотировать Игры. В марте в МОК сообщили, что в Играх смогут участвовать не более 55 россиян. С 15 июня там начали публиковать списки допущенных спортсменов, в которые вошли 15 россиян. На этой неделе на официальном сайте Игр были опубликованы имена россиян, которые включены в официальную заявку.

В список вошли:

Теннис (7)

Даниил Медведев

Роман Сафиуллин

Екатерина Александрова

Мирра Андреева

Павел Котов

Диана Шнайдер

Елена Веснина

Велоспорт (3)

Тамара Дронова

Алена Иванченко

Глеб Сырица

Гребля на каноэ (3)

Алексей Коровашков

Захар Петров

Олеся Ромасенко

Плавание (1)

Евгений Сомов

Прыжки на батуте (1)