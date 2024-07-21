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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Франция не допустила часть журналистов из России на Игры из-за шпионов

Глава МВД Дарманен: часть журналистов из России не допущена на Игры
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Около сотни человек из «России, Белоруссии, а также других стран», в том числе журналистам, было отказано в допуске на Олимпиаду из-за риска шпионажа и кибератак, сообщил глава МВД Жеральд Дарманен

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в интервью Le Journal du Dimanche заявил, что страна отклонила запросы части журналистов из России на освещение Олимпиады в Париже из-за риска шпионажа и кибератак.

Всего правоохранительные органы, по его словам, проверили 960 тыс. досье для допуска к работе на Олимпийских играх. Не допущены 4,3 тыс. человек, включая волонтеров, работников стадионов, членов спортивных делегаций. Около сотни человек из «России, Белоруссии, а также других стран», в том числе журналистам, техническому персоналу,
было отказано из-за подозрений в шпионаже.

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«Мы отказали большому количеству «журналистов», которые утверждали, что собираются освещать Игры. С другой стороны, мы допустили присутствие россиян, работающих в Международном олимпийском комитете [МОК]. Мы исходим из принципа предосторожности», — пояснил Дарманен.

Глава МВД также сообщил, что спецслужбы выявили 19 человек, внесенных в список «Предотвращение радикализации террористической направленности» (FSPRT), и 139 человек из перечня S (списка людей, представляющих угрозу безопасности стране). Кроме того, на Олимпиаду не допущены 359 человек, которым предписано покинуть Францию.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Международный олимпийский комитет (МОК) в декабре объявил, что россияне будут допущены на Олимпиаду в качестве нейтральных спортсменов и при выполнении ряда критериев. Ряд федераций решил бойкотировать Игры. В марте в МОК сообщили, что в Играх смогут участвовать не более 55 россиян. С 15 июня там начали публиковать списки допущенных спортсменов, в которые вошли 15 россиян. На этой неделе на официальном сайте Игр были опубликованы имена россиян, которые включены в официальную заявку.

В список вошли:

Теннис (7)

  • Даниил Медведев
  • Роман Сафиуллин
  • Екатерина Александрова
  • Мирра Андреева
  • Павел Котов
  • Диана Шнайдер
  • Елена Веснина

Велоспорт (3)

  • Тамара Дронова
  • Алена Иванченко
  • Глеб Сырица

Гребля на каноэ (3)

  • Алексей Коровашков
  • Захар Петров
  • Олеся Ромасенко

Плавание (1)

  • Евгений Сомов

Прыжки на батуте (1)

  • Анжела Бладцева
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Елена Чернышова
Олимпиада-2024 Париж журналисты
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