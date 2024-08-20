Пятеро футболистов «Зенита» из-за травм пропустят матч со «Спартаком»

Председатель правления петербургского клуба Александр Медведев заявил, что Максим Глушенков, Вендел и Педро из-за травм не смогут сыграть в матче шестого тура РПЛ против «Спартака»

Максим Глушенков (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Лидеры «Зенита» Вендел и Максим Глушенков пропустят матч шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака», сообщил ТАСС председатель правления петербургского клуба Александр Медведев.

«К сожалению, мы не можем рассчитывать ни на Глушенкова, ни на Вендела, ни на Педро», — сказал Медведев.

Также игру пропустят травмированные ранее Родригао и Ильзат Ахметов. «Так что придется и за себя, и за того парня», — добавил Медведев.

Глушенков с семью голами является лучшим бомбардиром РПЛ нынешнего сезона. Полузащитник сломал руку в матче пятого тура против «Химок» (1:1) и уже перенес операцию. Вендел, на счету которого шесть голевых передач, получил травму колена в игре с московским «Динамо» (1:0) в четвертом туре. 18-летний Педро выходил в основе в последних играх.

Матч «Зенита» и «Спартака» состоится 24 августа в Санкт-Петербурге. Петербургский клуб с 13 очками занимает первое место в РПЛ, «Спартак» с 10 очками расположился на четвертой строчке.