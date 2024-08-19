Лучший бомбардир РПЛ перенес операцию после перелома руки
Нападающий «Зенита» Максим Глушенков успешно перенес операцию на травмированной в матче с «Химками» руке, сообщили ТАСС в пресс-службе петербургского клуба.
Глушенкова заменили в середине первого тайма матча, который прошел накануне в Химках и завершился со счетом 1:1.
Футболист получил травму после прямого попадания мяча в кисть. В клубе позднее сообщили, что у него перелом лучевой кости со смещением.
В «Зените» пока не назвали сроки восстановления форварда, который с семью голами является лучшим бомбардиром РПЛ.
Несмотря на травму, Глушенков оказался в расширенном списке сборной России на матчи с Вьетнамом и Таиландом, который в понедельник опубликовал РФС.
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