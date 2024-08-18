«Зенит» после травмы лидера потерял первые очки в чемпионате России
Петербургский «Зенит» сыграл вничью в пятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Химками».
Матч в Химках завершился со счетом 1:1. У хозяев гол на 55-й минуте забил Эдгардо Фаринья.
«Зенит» ответил точным ударом Андрея Мостового на 88-й.
«Зенит» пропустил первый гол за пять туров.
В первом тайме из-за травмы кисти поле досрочно покинул лучший бомбардир РПЛ Максим Глушенков.
В матче не сыграл арендованный «Химками» у «Зенита» Зелимхан Бакаев. Сам футболист сказал «Спорт-Экспрессу», что ему «не разрешили». Гендиректор «Химок» Николай Оленев заявил «Чемпионату», что это была рекомендация медицинского штаба, а не договоренность с соперником.
«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 13 очками, «Химки» — девятые (пять очков).
В шестом туре «Зенит» 24 августа сыграет дома со «Спартаком», а «Химки» — в Грозном с «Ахматом».
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