Карпин включил в сборную сломавшего руку Глушенкова и игрока из Дании
РФС опубликовал расширенный состав сборной России на тренировочный сбор, в рамках которого команда Валерия Карпина проведет матчи с Вьетнамом и Таиландом.
В предварительный список вошли 38 игроков, в том числе пять вратарей. окончательный список будет объявлен в конце августа.
Карпин не стал вызывать травмированных Арсена Захаряна («Реал Сосьедад») и Александра Головина («Монако»), сменивших недавно клубы Алексея Миранчука («Атланта Юнайтед») и Федора Чалова (ПАОК), а также Антона Миранчука, который пока без команды.
«На ближайший сбор, возможно, вызовем нового для сборной нападающего — Германа Онугху. Он выступает в чемпионате Дании и в прошлом сезоне показал высокую результативность, забив 15 мячей», — отметил Карпин.
При этом в список из 38 игроков вошел нападающий «Зенита» и лучший бомбардир РПЛ Максим Глушенков, который накануне сломал руку в матче с «Химками».
Сборная России проведет два товарищеских матча в Ханое: 5 сентября с Вьетнамом и 7 сентября с Таиландом.
Россияне рассказали, на сколько хватит их финансовой подушки
Reuters: волна энтузиазма от выдвижения Харрис продлится недолго
Гипермаркет «Леруа Мерлен» сменил название
Мирные предложения России не аннулированы, заявил помощник президента Юрий Ушаков
Длительность суток увеличится до 25 часов через 200 млн лет
Читайте форум РБК-Крипто в Telegram
Маск опроверг сообщения о подаренной Кадырову Tesla Cybertruck
Доля российских вин выросла до 16% в портфелях виноторговых компаний
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов