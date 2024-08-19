В расширенный состав сборной вошли сломавший руку Глушенков и Онугха из Дании

Карпин включил в сборную сломавшего руку Глушенкова и игрока из Дании

Сборная России в сентябре проведет товарищеские матчи с Вьетнамом и Таиландом. В расширенный список вошли 38 игроков. Карпин не стал вызывать Захаряна, Головина и Миранчуков

Герман Онугха (Фото: Gonzales Photo / Imago / ТАСС)

РФС опубликовал расширенный состав сборной России на тренировочный сбор, в рамках которого команда Валерия Карпина проведет матчи с Вьетнамом и Таиландом.

В предварительный список вошли 38 игроков, в том числе пять вратарей. окончательный список будет объявлен в конце августа.

Карпин не стал вызывать травмированных Арсена Захаряна («Реал Сосьедад») и Александра Головина («Монако»), сменивших недавно клубы Алексея Миранчука («Атланта Юнайтед») и Федора Чалова (ПАОК), а также Антона Миранчука, который пока без команды.

«На ближайший сбор, возможно, вызовем нового для сборной нападающего — Германа Онугху. Он выступает в чемпионате Дании и в прошлом сезоне показал высокую результативность, забив 15 мячей», — отметил Карпин.

Фото: РФС

При этом в список из 38 игроков вошел нападающий «Зенита» и лучший бомбардир РПЛ Максим Глушенков, который накануне сломал руку в матче с «Химками».

Сборная России проведет два товарищеских матча в Ханое: 5 сентября с Вьетнамом и 7 сентября с Таиландом.