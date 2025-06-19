 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Баскетбол НБА. Финал Индиана Оклахома-Сити 1 2,82 x 2 1,47 Футбол Клубный ЧМ. США Фламенго РЖ Челси 1 4 x 3,65 2 1,95 Футбол Клубный ЧМ. США Бавария Бока Хуниорс 1 1,22 x 6,5 2 13 Футбол Клубный ЧМ. США Реал Пачука 1 1,27 x 5,7 2 11 Футбол Клубный ЧМ. США Манчестер Сити Аль-Айн Абу-Даби 1 1,06 x 14 2 31 Футбол Клубный ЧМ. США Сиэтл Саундерс ПСЖ 1 16 x 7,3 2 1,17 Футбол Клубный ЧМ. США Атлетико Ботафого РЖ 1 1,57 x 3,95 2 6,2 Футбол Клубный ЧМ. США Интер Майами Палмейрас СП 1 5 x 4,2 2 1,62 Футбол Клубный ЧМ. США Порту Аль-Ахли Каир 1 1,7 x 3,8 2 5,1 Единоборства MMA. UFC on ABC 8. Баку. Главный бой вечера. Полутяжелый вес. 5 раундов Джамаал Хилл Халил Раунтри 1 2,1 x 51 2 1,77 Единоборства MMA. UFC on ABC 8. Баку Рафаэль Физиев Игнасио Бахамондес 1 1,92 x 50 2 1,92 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Тяжелый вес Александр Усик Даниэль Дюбуа 1 1,28 x 24 2 3,9 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй средний вес Сауль "Канело" Альварес Теренс Кроуфорд 1 1,65 x 15 2 2,45
Спорт ,  
0 
Эксклюзив

Против владельца и главы «Торпедо» возбудили дело о взятке судье

Совладельца Торпедо Леонида Соболева и директора клуба Валерия Скородумова доставили в отделение полиции для проведения следственных действий по делу о попытке дачи взятки одному из судей, сообщили источники РБК
Леонид Соболев
Леонид Соболев (Фото: Футбольный клуб «Полтава»)

В отношении владельца футбольного клуба «Торпедо» Леонида Соболева и директора клуба Валерия Скородумова возбудили уголовное дело. Об этом РБК сообщили два источника, знакомых с ходом расследования. По данным источников РБК, их заподозрили в попытке дачи взятки одному из судей за принятие решения в пользу клуба (ст. 291 УК). Максимальное наказание по этой статье составляет до 15 лет лишения свободы.

По словам собеседника, в четверг 19 июня в офисах и по месту жительства Соболева и Скородумова прошли обыски. «Дело было возбуждено в среду, 19 июня, его расследует следственный департамент МВД», — рассказал источник РБК. Совладельца и директора клуба доставили в отделение полиции для проведения следственных действий, сообщили собеседники РБК. Источник! РБК Спорт» в РФС подтвердил эту информацию.

РБК направил запрос в ФК «Торпедо» и в РФС.

Владелец строительной компании «СГС-Югра» Леонид Соболев (согласно «СПАРК» бизнесмену принадлежит 100% акции компании) вместе с главами компании «Сибпромстрой» Николаем Сторожуком и Владимиром Кожаевым стали учредителями футбольного клуба «Торпедо» в конце прошлого года. Это стало результатом партнерства с Sminex в проекте реконструкции стадиона «Торпедо» на Восточной улице Москвы.

«В 2024 году мы с партнерами стали собственниками АО ФК «Торпедо» и генеральным подрядчиком реконструкции стадиона «Торпедо», взяв на себя обязательства по совместному финансированию проекта с компанией Sminex. За это время мы привлекли в футбольный клуб нового титульного спонсора — группу компаний «Сибпромстрой». Используя наш совместный строительный потенциал, уже нагнали график строительства стадиона. Планируем завершить его основную часть в 2026 году. Мы намерены создать современную футбольную базу для легендарного клуба и академии на его базе... Что касается собственности, то акционеры АО ФК «Торпедо — Москва» консолидируют все активы для полноценного управления и инфраструктурой, и легендарным клубом «Торпедо Москва», — говорил Соболев.

Футбольный клуб «Торпедо» был основан в 1924 году на базе футбольной команды РДПК (Рабочий дворец «Пролетарская кузница»). Команда была трехкратным чемпионом СССР, шестикратным обладателем Кубка СССР, обладателем Кубка России (1993). С сезона-2023/24 «Торпедо» выступает в Первой лиге. В нынешнем сезоне «Торпедо» под руководством тренера Олега Кононова заняло в Первой лиге второе место и вернулось в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

Громких публичных скандалов, связанных с судейством в этом сезоне у «Торпедо» не было. В октябре прошлого года тренер контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера Кононова на три матча, два из которых — условно, за агрессивное поведение в матче Первой лиги против «КАМАЗа» из Набережных Челнов. Поводом стала перепалка Кононова с одним из игроков КАМАЗа, после чего началась массовая потасовка футболистов. Через месяц после этого инцидента Кононов высказался положительно о судействе в Первой лиге. «Есть разные матчи. Не могу сказать, что откровенно нас или другие команды судят плохо. Можно сказать, что судейство достаточно хорошее», — сказал он «Чемпионату».

С осени 2024 года на некоторых матчах Первой лиги используют систему видеопомощи арбитрам (VAR).

В ноябре 2024 года губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что у представляющего область клуба «Крылья Советов» накопился долг в 36 млн руб. перед «преступниками, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе», и предложил перестать финансировать команды, участвующие в ней. Самарская команда играет в РПЛ.

Конфликт Израиля и Ирана. Главное

Кремль выразил надежду на третий раунд переговоров с Украиной

Силуанов оценил «похолодание» в российской экономике

Ракета-носитель Starship взорвалась во время испытаний в Техасе. Видео

Решетников заявил о выходе российской экономики на грань рецессии

Bloomberg: в США готовятся к потенциальному удару по Ирану в ближайшие дни

Разведка США не нашла доказательств работы Ирана над ядерным оружием

Дуров перестал отвечать на сообщения Макрона в Telegram

Путин выразил готовность к встрече с Зеленским

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Дмитрий Серков, Полина Химшиашвили, Грант Гетадарян
При участии
Ольга Ваганова
ФК Торпедо Москва МВД Футбол коррупция
Материалы по теме
Не игравший больше года Марио Фернандес приехал на просмотр в «Торпедо»
Спорт
Федорищев сменил главу клуба РПЛ после коррупционного скандала
Спорт
Федорищев сообщил, что получал угрозы из-за заявлений о взятках в футболе
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 19 июня
EUR ЦБ: 90,31 (-0,45) Инвестиции, 18 июн, 19:37 Курс доллара на 19 июня
USD ЦБ: 78,72 (0) Инвестиции, 18 июн, 19:37
Второй матч клубного чемпионата мира прервали из-за плохой погоды Спорт, 21:38
Против владельца и главы «Торпедо» возбудили дело о взятке судье⁠ Спорт, 21:18
Глава Калужской области анонсировал запуск производства новых машин Tenet Экономика, 21:15
Канделаки нашла работу Карпину после его перепалки с продюсером «Матч ТВ» Спорт, 21:14
Псковские власти рассказали о расширении ограничений мобильного интернета Политика, 21:07
Белый дом раскрыл, когда Трамп примет решение об участии в войне с Ираном Политика, 20:46
Глава «Сибура» не согласился со словами Решетникова о рецессии в России Бизнес, 20:31
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
На борту загоревшегося в Оманском заливе танкера были семь россиян Общество, 20:26
Инал Тасоев стал двукратным чемпионом мира по дзюдо Спорт, 20:24
Зеленский назначил главой Сухопутных войск представителя при центре НАТО Политика, 20:18
Война Израиля и Ирана. Главное Политика, 20:17
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 20:12
Три беспилотника сбили над Астраханской и Волгоградской областями Политика, 20:00
ПСБ на деловом завтраке обсудил с экспертами развитие инноваций в России Пресс-релиз, 20:00