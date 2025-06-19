Против владельца и главы «Торпедо» возбудили дело о взятке судье

Совладельца Торпедо Леонида Соболева и директора клуба Валерия Скородумова доставили в отделение полиции для проведения следственных действий по делу о попытке дачи взятки одному из судей, сообщили источники РБК

Леонид Соболев (Фото: Футбольный клуб «Полтава»)

В отношении владельца футбольного клуба «Торпедо» Леонида Соболева и директора клуба Валерия Скородумова возбудили уголовное дело. Об этом РБК сообщили два источника, знакомых с ходом расследования. По данным источников РБК, их заподозрили в попытке дачи взятки одному из судей за принятие решения в пользу клуба (ст. 291 УК). Максимальное наказание по этой статье составляет до 15 лет лишения свободы.

По словам собеседника, в четверг 19 июня в офисах и по месту жительства Соболева и Скородумова прошли обыски. «Дело было возбуждено в среду, 19 июня, его расследует следственный департамент МВД», — рассказал источник РБК. Совладельца и директора клуба доставили в отделение полиции для проведения следственных действий, сообщили собеседники РБК. Источник! РБК Спорт» в РФС подтвердил эту информацию.

РБК направил запрос в ФК «Торпедо» и в РФС.

Владелец строительной компании «СГС-Югра» Леонид Соболев (согласно «СПАРК» бизнесмену принадлежит 100% акции компании) вместе с главами компании «Сибпромстрой» Николаем Сторожуком и Владимиром Кожаевым стали учредителями футбольного клуба «Торпедо» в конце прошлого года. Это стало результатом партнерства с Sminex в проекте реконструкции стадиона «Торпедо» на Восточной улице Москвы.

«В 2024 году мы с партнерами стали собственниками АО ФК «Торпедо» и генеральным подрядчиком реконструкции стадиона «Торпедо», взяв на себя обязательства по совместному финансированию проекта с компанией Sminex. За это время мы привлекли в футбольный клуб нового титульного спонсора — группу компаний «Сибпромстрой». Используя наш совместный строительный потенциал, уже нагнали график строительства стадиона. Планируем завершить его основную часть в 2026 году. Мы намерены создать современную футбольную базу для легендарного клуба и академии на его базе... Что касается собственности, то акционеры АО ФК «Торпедо — Москва» консолидируют все активы для полноценного управления и инфраструктурой, и легендарным клубом «Торпедо Москва», — говорил Соболев.

Футбольный клуб «Торпедо» был основан в 1924 году на базе футбольной команды РДПК (Рабочий дворец «Пролетарская кузница»). Команда была трехкратным чемпионом СССР, шестикратным обладателем Кубка СССР, обладателем Кубка России (1993). С сезона-2023/24 «Торпедо» выступает в Первой лиге. В нынешнем сезоне «Торпедо» под руководством тренера Олега Кононова заняло в Первой лиге второе место и вернулось в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

Громких публичных скандалов, связанных с судейством в этом сезоне у «Торпедо» не было. В октябре прошлого года тренер контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера Кононова на три матча, два из которых — условно, за агрессивное поведение в матче Первой лиги против «КАМАЗа» из Набережных Челнов. Поводом стала перепалка Кононова с одним из игроков КАМАЗа, после чего началась массовая потасовка футболистов. Через месяц после этого инцидента Кононов высказался положительно о судействе в Первой лиге. «Есть разные матчи. Не могу сказать, что откровенно нас или другие команды судят плохо. Можно сказать, что судейство достаточно хорошее», — сказал он «Чемпионату».

С осени 2024 года на некоторых матчах Первой лиги используют систему видеопомощи арбитрам (VAR).

В ноябре 2024 года губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что у представляющего область клуба «Крылья Советов» накопился долг в 36 млн руб. перед «преступниками, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе», и предложил перестать финансировать команды, участвующие в ней. Самарская команда играет в РПЛ.