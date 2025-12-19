Сломавший руку Матвей Сафонов обратился к болельщикам

После триумфальной победы в Межконтинентальном кубке ПСЖ объявил, что из-за перелома руки российский голкипер выбыл на три-четыре недели

Матвей Сафонов (Фото: Alexander Hassenstein / Getty Images)

Вратарь сборной России Матвей Сафонов, получивший травму в финале Межконтинентального кубка, заявил, что его «не сломать». Футболист «Пари Сен-Жермен» опубликовал видеосообщение в своем телеграм-канале.

«Просто хочу сказать всем и каждому спасибо за ваши теплые слова. Но а сейчас продолжаем работать и идти дальше, на этом нельзя останавливаться. И вы же знаете, что бы ни случилось, меня не сломать», — сказал Сафонов.

Ранее стало известно, что голкипер ПСЖ сломал левую руку в финале Межконтинентального кубка и выбыл на три-четыре недели.

ПСЖ 17 декабря одержал победу над бразильским «Фламенго» в серии пенальти и стал обладателем Межконтинентального кубка. Сафонов отразил четыре 11-метровых удара подряд и стал первым в истории ФИФА голкипером с таким результатом.

Вратарь также стал первым россиянином, который вышел на поле в финале Межконтинентального кубка, и вторым обладателем этого трофея после Владимира Бута (дортмундская «Боруссия», 1997 год), который не смог принять участие в финале из-за травмы.