Впервые в истории россиянин сыграет в финале Межконтинентального кубка

Встреча ПСЖ и «Фламенго» начнется в 20:00 мск. Вратарь сборной России Сафонов будет в стартовом составе французской команды

Матвей Сафонов (Фото: Ricardo Larreina / Keystone Press Agency / Global Look Press)

«Пари Сен-Жермен» объявил стартовый состав на финал Межконтинентального кубка, в него вошел вратарь сборной России Матвей Сафонов.

Сафонов станет первым россиянином, который сыграет в финале Межконтинентального кубка. Турнир был основан в 1960 году и проходил ежегодно вплоть до 2004-го. В 2024 году он был возобновлен.

Встреча против бразильского «Фламенго» начнется в 20:00 мск, игра пройдет в Эр-Райяне (Катар).

Сафонов отыграл в трех последних матчах парижан — дважды на ноль (5:0 с «Ренном» и 0:0 с «Атлетиком») и один раз пропустил два гола (3:2 с «Мецем»).

При этом до матча с «Ренном» россиянин не сыграл в этом сезоне ни разу, а в стартовый состав вошел только после травмы основного голкипера ПСЖ Люка Шевалье. Сейчас Шевалье уже выздоровел, но Сафонов остался в старте.

Межконтинентальный кубок разыгрывают шесть команд, победивших в предыдущем розыгрыше континентальных чемпионатов. В прошлом году его выиграл мадридский «Реал». ПСЖ, как победитель Лиги чемпионов, сразу попал в финал.