Матвей Сафонов первым в истории турниров ФИФА отразил четыре подряд пенальти

Матвей Сафонов установил два рекорда в Межконтинентальном кубке

Сафонов стал первым вратарем «Пари Сен-Жермен» в XXI веке, отразившим четыре пенальти в одной серии

Футболисты ПСЖ качают Матвея Сафонова на руках (Фото: FIFA)

Российский вратарь Матвей Сафонов первым в истории турниров ФИФА отразил четыре подряд пенальти.

Также Сафонов стал первым вратарем «Пари Сен-Жермен» в XXI веке, отразившим четыре пенальти в одной серии.

ПСЖ в серии пенальти обыграл в финале Межконтинентального кубка бразильский «Фламенго». Основное время закончилось со счетом 1:1, серия пенальти — 2:1.

Сафонов отразил четыре удара из пяти и был признан лучшим игроком матча.

Сафонов стал первым россиянином среди участников финала в истории Межконтинентального кубка и вторым среди обладателей этого трофея после Владимира Бута (дортмундская «Боруссия», 1997 год)