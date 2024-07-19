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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Правозащитники из GRC усомнились в нейтральности 10 россиян на Олимпиаде

Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Правозащитная организация Global Rights Compliance подготовила отчет, в котором говорится, что десять из 15 допущенных на Игры-2024 российских спортсменов не соответствуют критериям для получения нейтрального статуса
Мирра Андреева
Мирра Андреева (Фото: Francois Nel / Getty Images)

Большинство российских спортсменов и более трети белорусов, которые, как ожидается, примут участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже, не соответствуют критериям Международного олимпийского комитета (МОК) для нейтрального статуса из-за поддержки военной операции или связей с силовыми структурами, говорится в отчете международной правозащитной организации Global Rights Compliance (GRC).

Российские и белорусские спортсмены получали допуск на Олимпиаду от специальной комиссии МОК (AINERP). Среди требований МОК к нейтральному статусу — отсутствие поддержки военной операции на Украине и связей с армией, спецслужбами и силовыми ведомствами (в том числе с такими спортклубами, как «Динамо» и ЦСКА), выступление в индивидуальных дисциплинах.

МОК 18 июля опубликовал список из 15 россиян, которые выступят на Олимпиаде. В нем три велогонщика, одна батутистка, семь теннисистов, три каноиста и один пловец. А в списке спортсменов из Белоруссии оказалось 16 человек.

GRC отмечает, что при подготовке отчета опиралась на данные из открытых источников. Эксперты организации пришли к выводу, что 17 допущенных спортсменов (десять россиян и семь белорусов) не соответствуют критериям нейтральности. Среди причин в том числе называются лайки или репосты различных постов в соцсетях, которые можно расценить как поддержку военной операции, возможное членство в «Динамо» или ЦСКА, служба в армии, участие в турнирах в Крыму.

Кто из россиян выступит на Олимпиаде в Париже
Спорт
Мирра Андреева

GRC считает, что из россиян не соответствуют критериям нейтральности велогонщица Алена Иванченко (лайки в соцсетях), каноист Алексей Коровашков («Динамо»), батутистка Анжела Бладцева (лайки), теннисистки Диана Шнайдер, Елена Веснина, Мирра Андреева (лайки), пловец Евгений Сомов (ЦСКА), каноистка Олеся Ромасенко (ЦСКА), теннисист Павел Котов (ЦСКА), велогонщица Тамара Дронова («Динамо», тренировки в Крыму).

В МОК выводы GRC прокомментировать отказались. «Мы не можем комментировать отдельные случаи и решения независимой наблюдательной комиссии. Она проверила всех спортсменов в соответствии с решением исполкома МОК и принципами участия отдельных нейтральных спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Кроме этого, нам больше нечего добавить», — сказал представитель МОК USA Today.

GRC, которая базируется в Гааге, была основана в 2013 году. Она представляет собой фонд, состоящий из юристов-международников и экспертов по развитию. Организация специализируется на вопросах международного гуманитарного права и соблюдения прав человека в местах, затронутых конфликтами.

Российские спортсмены будут выступать на Олимпиаде как частные лица. Олимпийский комитет России (ОКР) атлетам материальную поддержку не оказывает. В организации объяснили это тем, что любой участник Игр, получивший поддержку ОКР, нарушит требование к нейтральному статусу. В то же время МОК обещал нейтральным атлетам материально-техническую помощь и право на проживание в Олимпийской деревне.

Власти России не раз называли дискриминационными ограничения по выступлению на Олимпиаде для российских спортсменов. Они говорили, что решение по поводу участия или неучастия в Играх должны принимать сами российские спортсмены и соответствующие федерации.

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Олимпиада-2024 Международный олимпийский комитет (МОК) Мирра Андреева Алена Иванченко Алексей Коровашков Анжела Бладцева Диана Шнайдер Елена Веснина Евгений Сомов Олеся Ромасенко Павел Котов Тамара Дронова ...
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