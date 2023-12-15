Выступившие на ОИ-2024 россияне не смогут принять участие в «Играх дружбы»

ОКР пригрозил ограничениями для поехавших на Олимпиаду спортсменов

Те российские спортсмены, которые примут участие в Олимпиаде в Париже, не смогут выступить на «Играх дружбы», заявил глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков

Выступившие на Олимпийских играх 2024 года в Париже российские спортсмены не смогут принять участие в «Играх дружбы». Об этом на олимпийском собрании Олимпийского комитета России (ОКР) заявил глава ОКР Станислав Поздняков.

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