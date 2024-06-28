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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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В МОК пообещали материальную поддержку спортсменам из России на Олимпиаде

В МОК пообещали материальную поддержку всем спортсменам из России на Олимпиаде
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
В организации заявили, что нейтральные спортсмены получат право на проживание в Олимпийской деревне, а также смогут рассчитывать на различную помощь, необходимую для участия в соревнованиях
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Российские спортсмены, которые выступят на Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе, получат всю необходимую материально-техническую поддержку. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК).

«Как и все другие спортсмены, участвующие в Олимпийских играх 2024 года в Париже, нейтральные атлеты имеют право на проживание в Олимпийской деревне (или деревнях-спутниках, если применимо), а также на материально-техническую поддержку, необходимую для их участия в Играх», — приводит агентство слова представителя МОК.

Ранее в Олимпийском комитете России сообщили, что не будут оказывать материальную поддержку спортсменам, которые выступят в Париже в нейтральном статусе. В нем пояснили, что, согласно решению МОК, любой спортсмен, который получит поддержку ОКР, нарушит требования к нейтральному статусу.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Спортсмены из России и Белоруссии смогут принять участие в соревнованиях только в нейтральном статусе, а также при условии, что они не связаны с силовыми ведомствами. Плюс ко всему атлетам запрещено выступать в командных видах спорта.

В середине июня МОК назвал первых российских спортсменов с допуском на предстоящую Олимпиаду в нейтральном статусе. В список попали 14 человек, соревнующихся в таких дисциплинах, как велоспорт, прыжки на батуте и борьба. Позже в список также включили восьмерых российских теннисистов, в том числе Даниила Медведева, Андрея Рублева, Мирру Андрееву и Дарью Касаткину.

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Ярослав Гронский Ярослав Гронский
Международный олимпийский комитет (МОК) Олимпиада-2024 нейтральный статус
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