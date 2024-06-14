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Спорт ,  
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Бой Макгрегора с Чендлером на турнире UFC отменили

Бой Макгрегора с Чендлером на турнире UFC отменили
Причина отмены главного поединка турнира — травма 35-летнего Макгрегора
Конор Макгрегор
Конор Макгрегор (Фото: Kate Green / Getty Images )

Бой Конора Макгрегора с Майклом Чендлером на турнире UFC 303 отменен. Об этом президент UFC Дэйна Уайт сообщил в соцсети Х.

Бой должен был пройти в Лас-Вегасе в ночь на 30 июня по московскому времени. Причина отмены главного поединка турнира — травма 35-летнего Макгрегора. О новой дате боя будет объявлено позднее.

Поединок Макгрегора и Чендлера планировался еще в прошлом году. Они были тренерами команд в реалити-шоу The Ultimate Fighter и должны были встретиться в финале, но у Макгрегора возникли проблемы с допинг-контролем.

Макгрегор не выходил в октагон с июля 2021 года, когда получил перелом ноги в матче с американцем Дастином Порье. Ирландец провел 28 боев в ММА и одержал 22 победы. Он был первым бойцом UFC, который одновременно владел двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкая и легкая). 

У 38-летнего Чендлера на счету 23 победы и восемь поражений. Последний бой американец проиграл Порье в ноябре 2022 года удушающим приемом.

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Теги
UFC смешанные единоборства (ММА) Конор Макгрегор Дэйна Уайт

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