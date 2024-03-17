 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Олимпиада-2024 в Париже ,  
0 

В МОК назвали ожидаемое число российских спортсменов на Олимпиаде

Вице-президент МОК: я думаю, на Олимпиаде в Париже выступят всего 40 россиян
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Джон Коутс напомнил условия допуска на Олимпиаду, которые отсекают представителей командных видов, спортсменов ЦСКА и «Динамо», а также тех, кто не хочет выступать без российского флага. По его словам, в Париж приедут 40 россиян
Джон Коутс
Джон Коутс (Фото: Buda Mendes / Getty Images)

Вице-президент МОК Джон Коутс заявил, что пока сложно оценить количество россиян, которые смогут выступить на Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе, но он считает, что их будет около сорока, передает Reuters.

Россияне не смогут выступить в нескольких видах спорта из-за недопуска международной федерации (например, в конном спорте и легкой атлетике) и не допущены к командным дисциплинам.

«Я могу ошибаться, но мне кажется, я читал по этому поводу, что их может быть всего 40», — сказал Коутс.

Коутс отметил, что некоторые спортсмены могут просто отказаться выступать под нейтральным флагом.

В феврале заместитель министра спорта России Алексей Морозов заявил, что на Игры могут отобраться до 100 российских атлетов.

Поздняков задал два вопроса МОК по критериям допуска россиян на Олимпиаду
Спорт
Станислав Поздняков

В марте Минспорт и Олимпийский комитет России (ОКР) выступили против бойкота Олимпиады. При этом глава ОКР Станислав Поздняков допустил, что для поездки на Игры от россиян могут потребовать осудить спецоперацию, но МОК это опроверг, заявив, что условия участия, названные в декабре, менять

Читайте на РБК Pro
Как Epic Games и Еврокомиссия «разлочили» iPhone
Ревность и обиды: как сохранить отношения с друзьями, которые переехали
Окончательный разрыв: как Китай «отменяет» американские технологии
Как заработать на хайп-товарах — советы селлера с оборотом ₽200 млн в год
ся не будут.

Российские спортсмены смогут попасть на Игры при условии прохождения квалификации, отсутствия поддержки спецоперации и контрактов с армией и спецслужбами, прохождения дополнительной проверки МОК, а также согласия с обновленной хартией, в которой говорится о мирных задачах олимпийского движения.

Первая ракетка России Даниил Медведев пообещал соблюдать все требования МОК. В сборной России по спортивной гимнастике, наоборот, решили вообще отказаться от попыток отобраться на Игры на условиях МОК.

Кредит наличными от ВТБ на цели личные!

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

На цели личные!
 

Оформить заявку

Решение от 2 минут
 

Оформить заявку

От 5000 до 40 млн руб.
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Реклама. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. 0+

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Международный олимпийский комитет Олимпиада-2024
Материалы по теме
МОК не будет требовать осудить военную операцию для допуска на Олимпиаду
Спорт
Лавров обвинил главу МОК в предательстве идеалов олимпизма
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 марта
EUR ЦБ: 99,97 (-0,29) Инвестиции, 15 мар, 16:52 Курс доллара на 16 марта
USD ЦБ: 91,87 (+0,23) Инвестиции, 15 мар, 16:52
Экс-глава ЦРУ посоветовал Украине расширить мобилизацию Политика, 12:58
Во двор посольства в Молдавии бросили бутылки с зажигательной смесью Политика, 12:56
Лыжник Большунов одержал 23-ю победу подряд, выиграв скиатлон на ЧР Спорт, 12:52
Как Epic Games и Еврокомиссия «разлочили» iPhone Pro, 12:43
Маск предупредил о последствиях отсрочки переговоров по Украине Политика, 12:37
Захарова ответила на идею Макрона о прекращении огня на время Олимпиады Политика, 12:22
Анастасия Кулешова выиграла скиатлон на чемпионате России Спорт, 12:16
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
The Times узнала об отмене поездки главы Минобороны Британии в Одессу Политика, 12:13
Полноценная квартира, не за МКАД и доступная по цене: где найти такую РБК и ПИК, 12:09
В МОК назвали ожидаемое число российских спортсменов на Олимпиаде Спорт, 11:59
Во Внуково, Домодедово и Жуковском сняли ограничения на полеты Политика, 11:57
Любовь Успенская получила гражданство России Общество, 11:47
Панарина признали первой звездой дня НХЛ после установления рекорда Спорт, 11:42
Овечкин забил победный гол в матче НХЛ с «Ванкувером» Спорт, 11:23