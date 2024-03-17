В МОК назвали ожидаемое число российских спортсменов на Олимпиаде

Вице-президент МОК: я думаю, на Олимпиаде в Париже выступят всего 40 россиян

Джон Коутс напомнил условия допуска на Олимпиаду, которые отсекают представителей командных видов, спортсменов ЦСКА и «Динамо», а также тех, кто не хочет выступать без российского флага. По его словам, в Париж приедут 40 россиян

Джон Коутс (Фото: Buda Mendes / Getty Images)

Вице-президент МОК Джон Коутс заявил, что пока сложно оценить количество россиян, которые смогут выступить на Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе, но он считает, что их будет около сорока, передает Reuters.

Россияне не смогут выступить в нескольких видах спорта из-за недопуска международной федерации (например, в конном спорте и легкой атлетике) и не допущены к командным дисциплинам.

«Я могу ошибаться, но мне кажется, я читал по этому поводу, что их может быть всего 40», — сказал Коутс.

Коутс отметил, что некоторые спортсмены могут просто отказаться выступать под нейтральным флагом.

В феврале заместитель министра спорта России Алексей Морозов заявил, что на Игры могут отобраться до 100 российских атлетов.

В марте Минспорт и Олимпийский комитет России (ОКР) выступили против бойкота Олимпиады. При этом глава ОКР Станислав Поздняков допустил, что для поездки на Игры от россиян могут потребовать осудить спецоперацию, но МОК это опроверг, заявив, что условия участия, названные в декабре, менять

ся не будут.

Российские спортсмены смогут попасть на Игры при условии прохождения квалификации, отсутствия поддержки спецоперации и контрактов с армией и спецслужбами, прохождения дополнительной проверки МОК, а также согласия с обновленной хартией, в которой говорится о мирных задачах олимпийского движения.

Первая ракетка России Даниил Медведев пообещал соблюдать все требования МОК. В сборной России по спортивной гимнастике, наоборот, решили вообще отказаться от попыток отобраться на Игры на условиях МОК.