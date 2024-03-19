МОК подтвердил, что не будет требовать осуждения спецоперации для допуска на ОИ

МОК не будет требовать осуждения спецоперации для допуска на Олимпиаду

Ранее такую возможность допускал глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков

Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images

Международный олимпийский комитет (МОК) не будет требовать от российских спортсменов подписывать документ об осуждении специальной военной операции на Украине для допуска на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Об этом на пресс-конференции рассказал директор департамента Международного олимпийского комитета (МОК) по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклеод.

«Мы не будем просить спортсменов подписывать что-либо в дополнение к тому, что подписывают все остальные. Как вы помните, МОК изменил условия участия в Играх в Париже, попросив всех желающих согласиться с мирной миссией олимпийского движения. Это применимо к каждому спортсмену, который поедет на Игры», — сказал Маклеод.

Ранее глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что МОК может потребовать от россиян для допуска на Олимпиаду в нейтральном статусе осудить специальную военную операцию на Украине.

МОК ранее прямо не предъявлял требований об осуждении спецоперации для допуска к Играм. Тем не менее в феврале ОКР предупредил спортсменов, что согласие даже с текущими требованиями «соответствия» МОК «может привести к нарушению российского законодательства».