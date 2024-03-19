МОК назвал состав комиссии по проверке нейтрального статуса россиян

В нее вошли три человека: вице-президент МОК Николь Ховерц, По Газоль и Ю Сын Мин. Эта комиссия решит вопрос допуска на Игры для каждого конкретного нейтрального спортсмена

Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images

Международный олимпийский комитет (МОК) создал специальную комиссию (AINERP), которая будет оценивать право каждого конкретного спортсмена с российским и белорусским паспортами участвовать в нейтральном статусе в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этим сообщается на сайте МОК.

В состав AINERP войдут три человека: Николь Ховерц (вице-президент МОК, председатель группы экспертов), По Газоль (представитель комиссии по этике МОК) и Ю Сын Мин (представитель комиссии спортсменов МОК).

Работу AINERP будет поддерживать Пакеретт Жирар Заппелли, главный специалист МОК по этике и соответствию спортсменов данным им правам, которая будет выполнять функции секретаря комиссии.

МОК 19 марта сообщил, что 12 российских спортсменов сейчас квалифицировались на Олимпиаду в Париже, всего в лучшем случае путевки получат 36 атлетов. Их имена не уточнялись и будут оглашены после проверки со стороны AINERP.

Именно AINERP получила право приглашать каждого отдельного нейтрального спортсмена и его вспомогательный персонал на Олимпиаду. После того как приглашения спортсменам будут отправлены, МОК опубликует список нейтральных спортсменов и их вспомогательного персонала, которые приглашены на Игры.

AINERP будет следить за поведением и соблюдением правил всеми нейтральными спортсменами, в том числе и по их возвращению с Игр. AINERP сможет передавать дела в дисциплинарную комиссию МОК для принятия каких-либо мер или санкций, если поведение любого нейтрального спортсмена будет сочтено противоречащим Олимпийской хартии и условиям участия в Играх в Париже.

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МОК 8 декабря сообщил о допуске россиян до Игр-2024 в нейтральном статусе и при выполнении ряда критериев: спортсмены не должны быть замечены в поддержке российской военной операции, а также не должны иметь связей с силовыми ведомствами.