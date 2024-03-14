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Поздняков допустил, что МОК перед Играми потребует осудить спецоперацию

Поздняков допустил, что МОК потребует осудить спецоперацию для участия в Играх
Глава ОКР назвал фарсом допуск россиян к Олимпиаде и напомнил о возможном нарушении российских законов в случае подписание «неких документов» для участия в Играх в нейтральном статусе

МОК может потребовать для допуска россиян на Олимпиаду в нейтральном статусе осудить специальную военную операцию на Украине. Об этом журналистам заявил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков, которого цитируют «РИА Новости».

По словам Позднякова, МОК определит правила поведения на Олимпийских играх, которые будут строго соответствовать принципам, которые были озвучены на декабрьском исполкоме МОК. Но глава ОКР допустил, что к ним будут добавлены и новые требования. Например, что «спортсмены, принимающие участие (в Олимпиаде), должны осуждать спецоперацию». «Подписывать некие иные документы, которые, с точки зрения юристов правового управления ОКР, могут привести к негативным последствиям в виде нарушения российского законодательства», — сказал Поздняков.

МОК ранее прямо не предъявлял требований об осуждении спецоперации для допуска к Играм. Министр спорта Олег Матыцин в феврале говорил, что требование некоторых федераций о подписании деклараций является нарушением базовых принципов равенства. У каких именно федераций есть требования по декларациям, не уточнялось. В МОК на это сообщили, что новых условий допуска нет.

13 марта Матыцин признал, что у МОК «пока позиция, что новых рекомендаций и регламентов не будет».

Исполком ОКР в четверг, 14 марта, не стал обсуждать вопрос участия в Олимпиаде в Париже. ОКР отстранен МОК с октября прошлого года.

МОК анонсировал заседание по россиянам на церемонии открытия Олимпиады
Спорт
Фото:imago / sportfotodienst / Global Look Press

Среди озвученных в декабре условий участия россиян в Играх — отсутствие поддержки спецоперации и контрактов с армией и спецслужбами, нейтральный статус, дополнительная проверка на соответствие, а также согласие с обновленной хартией, в которой говорится о мирных задачах олимпийского движения.

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Теги
Анна Сатдинова
Олимпиада-2024 Станислав Поздняков Олимпийский комитет России Международный олимпийский комитет
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