Бывшего гендиректора «Торпедо» отпустили под домашний арест

Экс-гендиректора футбольного клуба «Торпедо» Скородумова отпустили под домашний арест после заключения досудебного соглашения с Генпрокуратурой, сообщили источники РБК

Бывшего гендиректора футбольного клуба «Торпедо» Валерия Скородумова, обвиняемого в попытке дачи взятки судьям (ч. 2 ст. 184 УК), отпустили из-под стражи под домашний арест. В октябре 2025 года он заключил досудебное соглашение с первым заместителем генпрокурора Анатолием Разинкиным, сообщили РБК два источника в правоохранительных органах.

В рамках соглашения Скородумов дал показания на других фигурантов уголовного дела, рассказали собеседники РБК. Футбольный менеджер находился в следственном изоляторе с июня 2025 года. Вместе с ним были задержаны совладелец «Торпедо» Леонид Соболев, бухгалтер клуба Ирина Волкова и арбитр Богдан Головко, работавший на матчах Первой лиги.

Ранее РБК со ссылкой на источники, знакомые с материалами расследования, сообщал, что, по данным следствия, Головко во время встречи «Торпедо» с «КАМАЗом» из Набережных Челнов 24 мая прошлого года допустил преднамеренную ошибку в пользу столичной команды. Матч проходил в рамках заключительного, 34-го тура, ФНЛ и имел решающее значение в борьбе за выход в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

В сентябре 2025 года судебная коллегия Мосгорсуда отпустила из СИЗО под домашний арест Леонида Соболева, который также заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой. Несмотря на возражения следствия, тройка судей избрала в отношении него более мягкую меру пресечения из-за заключения врачей «Матросской тишины», подтвердивших наличие у арестованного ряда хронических заболеваний. Бухгалтер Волкова и арбитр Головко находятся под домашним арестом.

Владелец футбольного клуба «Торпедо» Соболев и директор клуба Скородумовов были задержаны сотрудниками Следственного департамента МВД 19 июня прошлого года. На следующий день правоохранители задержали бухгалтера Волкову, а 8 июля — судью Головко. Им вменили в вину «оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса, совершенного организованной группой» (ч. 2 ст. 184 УК). Как полагает следствие, обвиняемые причастны к трем эпизодам подкупа судей, обеспечивших нужный для «Торпедо» результат на футбольном поле. Максимальное наказание по этой статье составляет семь лет лишения свободы.

РБК направил запрос в МВД, Генпрокуратуру, в «Торпедо» и обратился за комментарием к адвокату Скородумова Яне Тепляковой.

Футбольный клуб «Торпедо» был основан в 1924 году на базе команды Рабочего дворца «Пролетарская кузница» (РДПК). Клуб трижды становился чемпионом СССР и шесть раз выигрывал Кубок СССР, а также одержал победу в Кубке России по футболу (1993). По итогам сезона-2024/25 «Торпедо» заняло второе место в турнирной таблице Первой лиги и напрямую вышло в Российскую премьер-лигу. Однако вскоре РФС исключил клуб из РПЛ и оштрафовал на 5 млн руб. за «попытку организации договорных матчей в футбольных соревнованиях». Соболеву запретили осуществлять любую связанную с футболом деятельность на пять лет, а бывшему гендиректору команды Скородумову — на 10 лет