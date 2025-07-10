Также московский клуб заплатит денежный штраф. Адвокат владельца «Торпедо» Леонида Соболева 9 июля сообщил «РИА Новости», что в случае исключения из РПЛ «Торпедо» распустят

ФК "Торпедо" (Фото: ФК "Торпедо")

Московское «Торпедо» исключено из состава участников ближайшего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом «РБК Спорт» сообщили два источника, знакомых с ситуацией, позднее эту информацию подтвердил РФС.

Также московский клуб оштрафован на 5 млн руб.

В заявлении РФС отмечается, что «Торпедо» исключили из РПЛ «за попытку организации договорных матчей в футбольных соревнованиях».

КДК РФС признал факт попытки организации договорных игр в следующих матчах Первой лиги: «Торпедо» — «Родина» (0:0), 25-й тур, 22 марта 2025 года «Торпедо» — «Урал» (1:1), 29-й тур, 21 апреля 2025 года «Торпедо» — «Шинник» (1:0), 32-й тур, 11 мая 2025 года).

В июне владелец «Торпедо» Леонид Соболев и директор клуба Валерий Скородумов были отправлены в СИЗО по делу об оказании противоправного влияния на результат матчей с участием клуба. Они предложили судье Максиму Перезве взятку, но последний отказался.

Журналист Иван Карпов написал, что рефери предлагали крупные суммы за обеспечение побед «Торпедо». За выигрыш у «Родины» и «Шинника» ему обещали по 1,5 млн руб. за каждую игру.

Кроме того, за каждый пенальти в ворота соперника или удаление в его составе Перезва мог получить по 250 тыс. руб. За победу над «Уралом» предлагалось 3 млн руб., а за каждый пенальти и удаление — по 500 тыс. руб.

РФС запретил Соболеву осуществлять любую связанную с футболом деятельность на пять лет, Скородумову — на 10 лет.

Во вторник, 8 июля, РБК со ссылкой на источники сообщил, что был задержан футбольный арбитр Богдан Головко по подозрению в совершении сознательной ошибки в пользу «Торпедо» в матче заключительного тура Первой лиги с «КАМАЗом». Отмечалось, что судья не поставил пенальти в ворота «Торпедо». Однако этот матч РФС не упоминает.

Адвокат Соболева 9 июля сообщил «РИА Новости», что в случае исключения из РПЛ «Торпедо» распустят.