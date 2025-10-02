Совладельца московского «Торпедо» освободили из СИЗО

Совладельца исключенного из РПЛ «Торпедо» Соболева освободили из СИЗО

Совладелец «Торпедо» Леонид Соболев был под стражей с июня, ему изменили меру пресечения. Директор клуба Валерий Скородумов остается в СИЗО

Обвиняемого в подкупе футбольных арбитров совладельца московского «Торпедо» Леонида Соболева отпустили из СИЗО, сообщают ТАСС и «РИА Новости».

Соболев был под стражей с июня.

«В конце сентября в Мосгорсуде прошла апелляция на продление ареста Соболеву. В результате ему была изменена мера пресечения: ему избрали меру, не связанную с содержанием под стражей, и выпустили из СИЗО», — сказали ТАСС в правоохранительных органах.

Источник «РИА Новости» отметил, что Соболев будет под домашним арестом.

Второй обвиняемый, директор «Торпедо» Валерий Скородумов, остался под стражей. Еще одна фигурантка дела, бухгалтер Ирина Волкова, в июне была отправлена под домашний арест.

Соболеву и Скородумову вменяют ч. 2 ст. 184 УК РФ (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса). Максимальное наказание по этой статье — семь лет лишения свободы.

По версии следствия, подозреваемые предлагали главному судье матчей с участием «Торпедо» взятку в размере свыше 1 млн руб., в частности, за обеспечение победы своей команды, а также за назначение пенальти в ворота соперников или удаление их игрока.

«Торпедо» после ареста руководителей клуба исключили из РПЛ, куда оно вышло по спортивному принципу. КДК РФС признал факт попытки организации договорных игр в трех весенних матчах Первой лиги.