Сафонов двумя словами отреагировал на свой рекорд и победу

Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов с Межконтинентальным кубком. (Фото: сборная России)

Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов фразой «Что за вечер» отреагировал на победу в Межконтинентальном кубке и получение приза лучшему футболисту финала.

Сафонов в своем Telegram-канале опубликовал две фотографии — с трофеем и призом лучшему игроку, а также с вратарским штабом команды. «Что за вечер», — говорится в подписи к посту.

ПСЖ обыграл в финале бразильский «Фламенго». Основное время закончилось со счетом 1:1. Серию пенальти французский клуб выиграл со счетом 2:1.

Сафонов вышел на поле в стартовом составе, а в серии пенальти отразил четыре подряд удара. Ничего подобного на турнирах ФИФА ранее не происходило. Также ранее никто в ХХI веке не отражал четыре пенальти в одной серии в составе ПСЖ.

До Сафонова россияне не разу не участвовали в финале Межконтинентального кубка, который проводится с 1960 года с перерывом на 2005-2023 гг. Он вторым из россиян завоевал Межконтинентальный кубок.