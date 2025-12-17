Сафонова признали лучшим игроком Межконтинентального кубка

Сафонов в серии пенальти отразил четыре удара из пяти и принес ПСЖ победу

Российский вратарь Матвей Сафонов в объятиях партнеров по ПСЖ (Фото: Getty Images / Getty Images)

Российского вратаря французского ПСЖ Матвея Сафонова признали лучшим игроком победного финала Межконтинентального кубка после четырех отраженных пенальти.

ПСЖ с голкипером сборной России обыграл в финале бразильский «Фламенго». Основное время закончилось со счетом 1:1. Серию пенальти французский клуб выиграл со счетом 2:1.

Сафонов в серии пенальти отразил четыре удара из пяти. Он стал первым вратарем в истории футбола, отразившим четыре пенальти подряд на клубном турнире под эгидой ФИФА.

Сафонов стал первым россиянином, вышедшим на поле в финале Межконтинентального кубка. Из россиян также турнир выигрывал Владимир Бут — в 1997 году в составе дортмундской «Боруссии». Но матч он пропустил из-за травмы.

Сафонов завоевал свой шестой трофей и второй на международном уровне в составе ПСЖ, куда он перешел летом 2024 года из «Краснодара».