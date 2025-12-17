Сафонов отбил четыре пенальти и выиграл Межконтинентальный кубок

Мы работаем над развернутым материалом по теме. Подпишитесь — и мы пришлем вам уведомление о его публикации.

ПСЖ с Матвеем Сафоновым обыграл в финале бразильский «Фламенго». Голкипер сборной России в серии пенальти отразил четыре удара — такого в истории клубных турниров ФИФА еще не было

Матвей Сафонов (Фото: Albert Gea / Reuters)

Футболисты «Пари Сен-Жермен» обыграли бразильский «Фламенго» в финале Межконтинентального кубка. Встреча, которая прошла в Эр-Райяне (Катар), завершилась в серии пенальти.

Основное время закончилось со счетом 1:1. На гол Хвичи Кварацхелии (38-я минута) «Фламенго» ответил точным ударом Жоржиньо с пенальти (62).

В серии пенальти российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов отразил четыре пенальти, благодаря чему французский клуб выиграл серию пенальти со счетом 2:1.

Россиянин стал первым вратарем, отбившим четыре пенальти подряд на клубном турнире под эгидой ФИФА.

Сафонов провел четвертый матч подряд в стартовом составе, до этого он не выходил на поле в составе ПСЖ с мая.

Сафонов стал первым россиянином, кто сыграл в финале Межконтинентального кубка. Турнир был основан в 1960 году и проходил ежегодно вплоть до 2004-го. В 2024 году он был возобновлен. Владимир Бут считается обладателем Межконтинентального кубка 1997 года в составе дортмундской «Боруссии», но матч (тогда играли только один) он пропустил из-за травмы.

В составе «Фламенго» выступают бывшие игроки клубов РПЛ — уругваец Гильермо Варела (московское «Динамо») и колумбиец Хорхе Карраскаль («Динамо» и ЦСКА) вышли в стартовом составе, бразилец Айртон («Спартак») остался в запасе.

Межконтинентальный кубок сейчас разыгрывают шесть команд, победивших в предыдущем розыгрыше континентальных чемпионатов. В прошлом году его выиграл мадридский «Реал». ПСЖ, как победитель Лиги чемпионов, сразу попал в финал.

Сафонов перешел в ПСЖ из «Краснодара» летом 2024 года, завоевав за этот период шесть трофеев. Также он выиграл с командой чемпионат Франции, Кубок и Суперкубок страны, Суперкубок УЕФА и Лигу чемпионов. Также он с ПСЖ дошел до финала клубного чемпионата мира, но весь турнир провел в запасе. В прошлом сезоне он провел 17 матчей.