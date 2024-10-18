ЧМ по футболу среди медийных команд запланировали на 2025 год в ОАЭ
Проведение чемпионата мира среди медиафутбольных команд запланирован к проведению в ОАЭ в 2025 году. Об этом на форуме «Россия — спортивная держава» в Уфе рассказал технический директор Медийной футбольной лиги Дмитрий Кортава.
«Хотелось бы назвать все 16 сборных‑участниц, но мы хотим сделать красивые презентации в духе медиафутбола. Это будет очень красивый контент. Это будут все континенты мира. Конечно же, будет сборная России. Что обязательно, со своим флагом и гимном», — цитирует Кортаву «Матч ТВ».
Турнир может пройти во второй половине февраля. «Но есть вероятность, что все может поменяться. Со своей стороны мы все проработали: регламент, календарь, команды на общении. Остались некоторые моменты, не зависящие от нас», — добавил Кортава.
Медийная футбольная лига была создана в 2022 году. Лучшие команды из нее уже три года принимают участие в Кубке России. В нынешнем сезоне «Амкал» дошел до четвертого раунда, где уступил «Алании» из Первой лиги.
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