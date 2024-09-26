«Амкал» последним из медиаклубов вылетел из Кубка России
Медиафутбольный клуб «Амкал» проиграл выступающей в Первой лиге владикавказской «Алании» в матче четвертого раунда «Пути регионов» Кубка России.
Матч в Москве завершился со счетом 0:1. Гол на 11-й минуте забил Нури Абдоков.
«Амкал» ранее в турнире обыграл команды Второй лиги «Коломна», «Велес» (Москва) и «Космос» (Долгопрудный) и повторил достижение двукратного чемпиона Медиалиги 2DROTS, который доходил до этой стадии в Кубке в прошлом сезоне.
Медиафутбольные клубы в третий раз участвовали в Кубке России, всего в этом сезоне в турнире выступили 13 любительских команд.
Результаты других матчей дня:
«Спартак» (Кострома) — «Енисей» (Красноярск) — 1:0;
«Знамя Труда» (Орехово-Зуево) — «Арсенал» (Тула) — 2:1.
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