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«Амкал» последним из медиаклубов вылетел из Кубка России

«Амкал» проиграл «Алании» и последним из медиаклубов вылетел из Кубка России
«Амкал» уступил «Алании» со счетом 0:1. Всего в Кубке России в этом сезоне сыграли три медиафутбольных клуба
Футболисты &laquo;Алании&raquo;
Футболисты «Алании» (Фото: Телеграм-канал ФК «Алания»)

Медиафутбольный клуб «Амкал» проиграл выступающей в Первой лиге владикавказской «Алании» в матче четвертого раунда «Пути регионов» Кубка России.

Матч в Москве завершился со счетом 0:1. Гол на 11-й минуте забил Нури Абдоков.

«Амкал» ранее в турнире обыграл команды Второй лиги «Коломна», «Велес» (Москва) и «Космос» (Долгопрудный) и повторил достижение двукратного чемпиона Медиалиги 2DROTS, который доходил до этой стадии в Кубке в прошлом сезоне.

Медиафутбольные клубы в третий раз участвовали в Кубке России, всего в этом сезоне в турнире выступили 13 любительских команд.

Клуб Медиалиги во второй раз вышел в четвертый раунд Кубка России
Спорт
Фото:пресс-служба ФК «Амкал»

Результаты других матчей дня:

«Спартак» (Кострома) — «Енисей» (Красноярск) — 1:0;

«Знамя Труда» (Орехово-Зуево) — «Арсенал» (Тула) — 2:1.

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Анна Сатдинова
Футбол ФК Амкал Алания Кубок России по футболу
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