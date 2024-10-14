Медиалига отстранила блогера Литвина от футбола за нападение на фаната

По словам главы Медиалиги Николая Осипова, после инцидента им и руководством лиги принято решение ужесточить меры безопасности, чтобы в будущем пресекать подобные случаи

Николай Осипов и Михаил Литвин (Фото: Petrov Sergey / Global look press и архив Медиалиги)

Блогер Михаил Литвин, который является владельцем команды Медиалиги Lit Energy, дисквалифицирован на полгода. Об этом «РБК Спорт» заявил глава Медиалиги Николай Осипов.

«Мы решили отстранить игрока на полгода. Такой агрессии нет оправдания и места на нашем турнире. Литвин принес нам свои извинения. Лига в будущем собирается еще более внимательно отнестись к вопросам морально-этической стороны. По произошедшему случаю к нам со стороны правоохранительных органов вопросов не было», — сказал Осипов.

По его словам, Медиалига готовит ряд дисциплинарных положений, в которых будет введена система штрафов и последующей дисквалификации команд, чьи болельщики используют нецензурные выражения.

Таким образом Литвин пропустит остаток чемпионата и следующий турнир под эгидой лиги — Суперкубок — целиком. Если его команда попадет на турнир с участием команд Медиалиги в Абу-Даби в феврале 2025 года, он также не сыграет на нем.

До сегодняшнего дня в Медиалиге были только дисциплинарные наказания.

12 октября Литвина задержала полиция после драки на матче Кубка лиги с ростовским СКА. В понедельник суд отправил Литвина под административный арест на 13 суток. Сам блогер признал свою вину.

Во время игры блогер подбежал к трибуне соперника и ударил болельщика Сергея Плынина, известного в фанатских кругах как Маугли. Затем у трибун началась потасовка с участием фанатов и представителей команд, включая рэпера Басту (Василий Вакуленко), который владеет СКА. Конфликт удалось быстро погасить силами работников службы безопасности Медиалиги.

В 2022 году Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал Литвина на полтора года и оштрафовал его на 300 тыс. руб. Поводом для такого сурового наказания стало недовольство Литвиным судейством в матче третьего тура Второй лиги с участием его «Сахалинца» и «Рязани». Литвин, находясь на скамейке запасных, выразил несогласие с решением судьи и нецензурно выругался в адрес официальных лиц матча, за что получил красную карточку. После матча Литвин ударил судью Станислава Исаева.



Литвин также является стримером и блогером-миллионником. На его YouTube-канал подписаны более 12 млн человек, на его страницу в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена) — 15 млн.