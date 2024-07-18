«Матч ТВ» заключил контракт на трансляции чемпионата Испании с сезона 2024/25

«Матч ТВ» будет транслировать чемпионат Испании с сезона 2024/25

Соглашение заключено на семь лет. Ранее матчи чемпионата Испании в России показывал Okko

Фото: Brian Ach / Getty Images for LaLiga

«Матч ТВ» с сезона 2024/25 начнет транслировать матчи чемпионата Испании по футболу, сообщается на сайте телеканала.

Соглашение, которое также включает медиаправа на второй испанский дивизион, заключено на следующие семь сезонов. Помимо чемпионата Испании, «Матч ТВ» продолжит показывать игры за Кубок Испании и Суперкубок страны.

Первый тур нового сезона Ла Лиги пройдет с 15 по 19 августа.

Ранее матчи чемпионата Испании транслировал стриминговый сервис Okko.

«Очень рады долгожданному возвращению Ла Лиги на «Матч ТВ». Прошедший чемпионат Европы еще раз показал, что испанский футбол не только самый успешный, но и самый зрелищный», — сказал генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.