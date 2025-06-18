Алексей Швед рассказал о риске умереть после группового избиения

Алексей Швед о групповом избиении в 2023 году: говорили, что был риск умереть

Алексея Шведа в начале мая 2023 года избили возле ресторана в центре Москвы. Баскетболист рассказал, что у него был отек головного мозга

Алексей Швед (Фото: Максим Константинов / ТАСС)

Бронзовый призер Олимпиады в Лондоне в составе сборной России по баскетболу Алексей Швед в интервью на YouTube-канале Smol Talk заявил, что у него был риск умереть в результате группового нападения в 2023 году.

«Я лечился десять дней. Все было серьезно, говорили, что был риск умереть. Да, был отек головного мозга, не восстановить до конца. Вылечили», — сказал Швед.

В начале мая 2023 года Швед подвергся групповому нападению, когда выходил из ресторана на Большой Никитской улице в центре Москвы. В результате спортсмен более недели был вынужден провести в больнице с черепно-мозговой травмой. Напавшего на Шведа Юсуфа Мирашурова в сентябре 2024-го приговорили к лишению свободы сроком на три года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

На клубном уровне 36-летний Швед играл за клубы НБА «Миннесота», «Филадельфия», «Хьюстон» и «Нью-Йорк», подмосковные «Химки», московские «Динамо» и ЦСКА, китайский «Шаньси Лунгс». С января выступает за «Зенит». Он является четырехкратным чемпионом России и победителем Евролиги (2007/2008) в составе ЦСКА.

В составе сборной России Швед выигрывал бронзу Олимпийских игр 2012 года и чемпионата Европы 2011 года. Карьеру в национальной команде он завершил в 2021 году.