Напавшему на экс-баскетболиста сборной России дали три года колонии

Суд признал виновным Юсуфа Мирашурова, который весной 2023 года вместе с сообщниками избил в центре Москвы Алексея Шведа. Мужчина пытался улететь за границу, но был задержан в аэропорту

Алексей Швед (Фото: Олег Бухарев / ТАСС)

Пресненский районный суд города Москвы признал виновным Юсуфа Мирашурова, напавшего весной 2023 года на бывшего баскетболиста ЦСКА и сборной России Алексея Шведа. Мужчину приговорили к лишению свободы сроком на три года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Мирашурова признали виновным в преступлении по ч. 1 ст. 111 УК России (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека), которая предусматривает максимальное наказание виде восьми лет заключения.

В начале мая 2023 года Алексей Швед подвергся нападению, когда выходил из ресторана на Большой Никитской улице в центре Москвы. В результате спортсмен более недели был вынужден провести в больнице с черепно-мозговой травмой.

По делу проходили четверо подозреваемых, которым предъявили разные обвинения, в том числе в хулиганстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Юсуф Мирашуров пытался уехать за границу, но был задержан в аэропорту Жуковский.

Алексей Швед на клубном уровне играл за ЦСКА, «Химки» и московское «Динамо». Кроме того, он три года выступал в НБА, где представлял клубы «Миннесота», «Филадельфия», «Хьюстон» и «Нью-Йорк». На данный момент Швед выступает за китайский «Шаньси Лунгс».

В составе сборной России Швед выигрывал бронзу Олимпийских игр в Лондоне и Евробаскета-2011. Карьеру в национальной команде он завершил в 2021 году.