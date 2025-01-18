Российский призер Олимпиады по баскетболу перейдет в «Зенит»

Последние два сезона Алексей Швед выступал в Китае за «Шаньси Лунгс»

Алексей Швед (Фото: Elena Mayorova / Global Look Press)

Бронзовый призер Олимпиады в Лондоне в составе сборной России по баскетболу Алексей Швед продолжит карьеру в петербургском «Зените». Об этом сообщают «Матч ТВ» и телеграм-канал «Перехват».

36-летний защитник подпишет контракт до конца сезона.

РБК обратился за комментариями к баскетболисту.

С 2023 года Швед выступал за китайский клуб «Шаньси Лунгс», где в прошлом сезоне был лидером, но в нынешнем играл мало и в декабря покинул команду.

В составе сборной России Швед выигрывал бронзу Олимпийских игр 2012 года и чемпионата Европы 2011-го. Карьеру в национальной команде он завершил в 2021 году.

На клубном уровне Швед играл за клубы НБА «Миннесота», «Филадельфия», «Хьюстон» и «Нью-Йорк», подмосковные «Химки», московские «Динамо» и ЦСКА. Он является четырехкратным чемпионом России и победителем Евролиги (2007/08) в составе ЦСКА.

В начале мая 2023 года Швед подвергся нападению, когда выходил из ресторана на Большой Никитской улице в центре Москвы. В результате спортсмен более недели был вынужден провести в больнице с черепно-мозговой травмой. Напавшего на Шведа Юсуфа Мирашурова в сентябре 2024-го приговорили к лишению свободы сроком на три года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.