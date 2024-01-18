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Дело напавшего на экс-баскетболиста сборной России передадут в суд

Напавшего на экс-баскетболиста сборной России Алексея Шведа будут судить
Алексея Шведа избили возле ресторана в центре Москвы в начале мая. По этому делу задержали четырех человек, в том числе Юсуфа Мирашурова, который пытался улететь из России. Его грозит до 8 лет лишения свободы
Алексей Швед
Алексей Швед (Фото: Elena Mayorova / Global Look Press)

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении 31-летнего мужчины, напавшего в мае на бывшего баскетболиста ЦСКА и сборной России Алексея Шведа, и передаст дело в суд. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

Его обвиняют по ч. 1 ст. 111 УК России (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека), которая предусматривает до восьми лет лишения свободы.

В прокуратуре отметили, что речь идет о том участнике драки, который пытался уехать за границу и был задержан в аэропорту Жуковский. ТАСС писал, что это Юсуф Мирашуров.

Дело рассмотрит Пресненский суд Москвы.

Российский призер Олимпиады по баскетболу перешел в китайский клуб
Спорт
Алексей Швед

В начале мая Швед стал жертвой нападения на выходе из ресторана на Большой Никитской улице в центре Москвы. Четверым подозреваемым были предъявлены разные обвинения, в частности в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и в хулиганстве.

Швед провел в больнице больше недели с черепно-мозговой травмой. В октябре баскетболист перешел в китайский «Шаньси Лунгс».

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Швед выигрывал бронзу Олимпийских игр в Лондоне и Евробаскета-2011 со сборной России, в 2021 году он завершил карьеру в национальной команде.

На клубном уровне баскетболист играл за ЦСКА, «Химки», московское «Динамо», а также клубы НБА «Миннесота», «Филадельфия», «Хьюстон» и «Нью-Йорк».

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