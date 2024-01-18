Дело напавшего на экс-баскетболиста сборной России передадут в суд
Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении 31-летнего мужчины, напавшего в мае на бывшего баскетболиста ЦСКА и сборной России Алексея Шведа, и передаст дело в суд. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.
Его обвиняют по ч. 1 ст. 111 УК России (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека), которая предусматривает до восьми лет лишения свободы.
В прокуратуре отметили, что речь идет о том участнике драки, который пытался уехать за границу и был задержан в аэропорту Жуковский. ТАСС писал, что это Юсуф Мирашуров.
Дело рассмотрит Пресненский суд Москвы.
В начале мая Швед стал жертвой нападения на выходе из ресторана на Большой Никитской улице в центре Москвы. Четверым подозреваемым были предъявлены разные обвинения, в частности в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и в хулиганстве.
Швед провел в больнице больше недели с черепно-мозговой травмой. В октябре баскетболист перешел в китайский «Шаньси Лунгс».
Швед выигрывал бронзу Олимпийских игр в Лондоне и Евробаскета-2011 со сборной России, в 2021 году он завершил карьеру в национальной команде.
На клубном уровне баскетболист играл за ЦСКА, «Химки», московское «Динамо», а также клубы НБА «Миннесота», «Филадельфия», «Хьюстон» и «Нью-Йорк».
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