Дзюба будет капитаном сборной России в матче с Гренадой
Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба будет капитаном сборной России в предстоящем товарищеском матче против команды Гренады. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер национальной команды Валерий Карпин.
Сборная России сыграет с Гренадой 19 марта в Москве на стадионе «Динамо».
«Огромная честь и неожиданность», — сказал сам Дзюба.
Форвард «Акрона» 9 марта стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, побив рекорд Кержакова (233 мяча). После этого Дзюбу впервые с 2021 года вызвали в сборную России.
Дзюба в матче с Гренадой может побить еще один рекорд Кержакова — сейчас они оба являются лучшими бомбардирами в истории сборной России с 30 голами.
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