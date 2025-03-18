 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Дзюба будет капитаном сборной России в матче с Гренадой

В матче с Гренадой Дзюба сыграет за сборную России впервые с 2021 года. 36-летний форвард станет лучшим бомбардиром в истории национальной команды, если забьет гол
Фото: телеграм-канал Артема Дзюбы
Фото: телеграм-канал Артема Дзюбы

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба будет капитаном сборной России в предстоящем товарищеском матче против команды Гренады. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер национальной команды Валерий Карпин. 

Сборная России сыграет с Гренадой 19 марта в Москве на стадионе «Динамо». 

«Огромная честь и неожиданность», — сказал сам Дзюба. 

Матч-возвращение Дзюбы в сборную России начнет Кержаков
Спорт
Александр Кержаков

Форвард «Акрона» 9 марта стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, побив рекорд Кержакова (233 мяча). После этого Дзюбу впервые с 2021 года вызвали в сборную России. 

Дзюба в матче с Гренадой может побить еще один рекорд Кержакова — сейчас они оба являются лучшими бомбардирами в истории сборной России с 30 голами.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Кремль рассказал об итогах разговора Путина и Трампа. Полный текст сообщения

Разговор Путина и Трампа. Первые подробности

Путин и Трамп завершили телефонный разговор

Госдума заявила о неисполнении кабмином поручения Путина по животным

Прохоров назвал решение суда по Renaissance угрозой банковской системе

Израиль возобновил удары по сектору Газа после двух месяцев перемирия

Курс доллара упал ниже 81 руб. впервые почти за два года

Комика задержали по делу об оскорблении участника военной операции

Застрявшие на МКС астронавты отправились на Землю. Видео

Где и сколько в России редкоземельных металлов. Инфографика

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол сборная России по футболу Артем Дзюба Валерий Карпин сборная Гренады по футболу
Материалы по теме
Дзюба допустил, что проведет «последний танец» в сборной против Гренады
Спорт
Карпин заявил, что Дзюба заслужил вызов в сборную России
Спорт
Дзюба фразой «трясет, как пацана малолетнего» оценил вызов в сборную
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 марта
EUR ЦБ: 87,57 (-3,27) Инвестиции, 18:21 Курс доллара на 19 марта
USD ЦБ: 81,5 (-2,8) Инвестиции, 18:21
Где купить квартиру в 2025 году: 5 новых проектов в Москве и областиРБК и ПИК, 20:33
Путин приказал прекратить удары по энергообъектам Украины на 30 днейПолитика, 20:31
Путин назвал Трампу ключевое условие недопущения эскалации конфликтаПолитика, 20:29
Карпин фразой «меня не нагнули» ответил на вопрос о Дзюбе в сборнойСпорт, 20:28
Совет директоров «Интер РАО» рекомендовал дивиденды по итогам 2024 годаИнвестиции, 20:28
Трамп поддержал идею Путина организовать матчи НХЛ и КХЛСпорт, 20:27
Путин сообщил Трампу об обмене пленными по формуле «175 на 175»Политика, 20:23
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Кремль рассказал об итогах переговоров Путина и Трампа⁠Политика, 20:21
Экипаж разбившегося в Ленобласти Ми-28 погибОбщество, 20:02
Дзюба признался, что «переобулся» после возвращения в сборную РоссииСпорт, 19:59
В Вологодской области предложили запретить продажу алкоголя до 21 годаВино, 19:56
CNN сообщил о первой оценке разговора Путина и ТрампаПолитика, 19:50
Алексей Миллер назвал объективность VAR «субъективной данностью»Спорт, 19:49
Зеленский с женой прибыл в ФинляндиюПолитика, 19:46