Дзюба будет капитаном сборной России в матче с Гренадой

В матче с Гренадой Дзюба сыграет за сборную России впервые с 2021 года. 36-летний форвард станет лучшим бомбардиром в истории национальной команды, если забьет гол

Фото: телеграм-канал Артема Дзюбы

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба будет капитаном сборной России в предстоящем товарищеском матче против команды Гренады. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер национальной команды Валерий Карпин.

Сборная России сыграет с Гренадой 19 марта в Москве на стадионе «Динамо».

«Огромная честь и неожиданность», — сказал сам Дзюба.

Форвард «Акрона» 9 марта стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, побив рекорд Кержакова (233 мяча). После этого Дзюбу впервые с 2021 года вызвали в сборную России.

Дзюба в матче с Гренадой может побить еще один рекорд Кержакова — сейчас они оба являются лучшими бомбардирами в истории сборной России с 30 голами.