Дзюбу впервые с 2021 года вызвали в сборную России
Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба, который делит лидерство по голам за сборную России, вошел в окончательный состав национальной команды на мартовский сбор, в рамках которого она сыграет с Замбией и Гренадой. Об этом сообщила пресс-служба РФС.
Дзюба еще не играл за сборную при Валерии Карпине — его последним матчем в команде была встреча на Евро-2020 против Дании.
В окончательный список не вошел капитан «Зенита» Дуглас Сантос, который получил российское гражданство в октябре 2024-го и был в расширенном списке.
Дзюба и Александр Кержаков забили по 30 голов в сборной за карьеру. Кержаков завершил карьеру в 2017-м, Дзюба в последнее время неоднократно заявлял о желании сыграть за национальную команду.
Команда Карпина сыграет с Гренадой 19 марта, с Замбией — 25 марта. Обе игры пройдут в Москве на стадионе «Динамо».
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