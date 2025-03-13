Дзюбу вызвали в сборную России на матчи с Замбией и Гренадой

Дзюбу впервые с 2021 года вызвали в сборную России

Сборная России в марте проведет товарищеские матчи с командами Замбии и Гренады. Дзюба еще не играл за сборную при Карпине. Всего на сбор вызван 31 игрок

Артем Дзюба (Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press)

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба, который делит лидерство по голам за сборную России, вошел в окончательный состав национальной команды на мартовский сбор, в рамках которого она сыграет с Замбией и Гренадой. Об этом сообщила пресс-служба РФС.

Дзюба еще не играл за сборную при Валерии Карпине — его последним матчем в команде была встреча на Евро-2020 против Дании.

В окончательный список не вошел капитан «Зенита» Дуглас Сантос, который получил российское гражданство в октябре 2024-го и был в расширенном списке.

Фото: РФС

Дзюба и Александр Кержаков забили по 30 голов в сборной за карьеру. Кержаков завершил карьеру в 2017-м, Дзюба в последнее время неоднократно заявлял о желании сыграть за национальную команду.

Команда Карпина сыграет с Гренадой 19 марта, с Замбией — 25 марта. Обе игры пройдут в Москве на стадионе «Динамо».