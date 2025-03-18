Кержаков нанесет первый удар в матче сборной России с Гренадой
Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков нанесет первый удар по мячу в товарищеской игре национальной команды с Гренадой. Об этом «РИА Новости» рассказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
Кержаков и Артем Дзюба являются лучшими бомбардирами в истории сборной России с 30 голами. Форвард «Акрона» 9 марта стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, побив рекорд Кержакова (233 мяча). После этого Дзюбу впервые с 2021 года вызвали в сборную России.
«Мы пригласили и будем очень рады видеть на завтрашнем матче Александра Кержакова. Он, как и Артем Дзюба, является рекордсменом национальной команды, частью ее большой истории», — рассказал Митрофанов.
По словам генсека РФС, пас Кержакова на Дзюбу в качестве первого удара по мячу в матче «станет символом уважения и преемственности двух легенд сборной России».
Сборная России сыграет с Гренадой 19 марта, с Замбией — 25 марта. Обе игры пройдут в Москве на стадионе «Динамо».
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