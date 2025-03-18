Кержаков нанесет первый удар в матче сборной России с Гренадой

Генсек РФС Максим Митрофанов заявил, что пас Кержакова на Артема Дзюбу в качестве первого удара по мячу в матче «станет символом уважения и преемственности двух легенд сборной России»

Александр Кержаков (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков нанесет первый удар по мячу в товарищеской игре национальной команды с Гренадой. Об этом «РИА Новости» рассказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Кержаков и Артем Дзюба являются лучшими бомбардирами в истории сборной России с 30 голами. Форвард «Акрона» 9 марта стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, побив рекорд Кержакова (233 мяча). После этого Дзюбу впервые с 2021 года вызвали в сборную России.

«Мы пригласили и будем очень рады видеть на завтрашнем матче Александра Кержакова. Он, как и Артем Дзюба, является рекордсменом национальной команды, частью ее большой истории», — рассказал Митрофанов.

По словам генсека РФС, пас Кержакова на Дзюбу в качестве первого удара по мячу в матче «станет символом уважения и преемственности двух легенд сборной России».

Сборная России сыграет с Гренадой 19 марта, с Замбией — 25 марта. Обе игры пройдут в Москве на стадионе «Динамо».