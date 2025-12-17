Сын Цзю нанес американскому боксеру Веласкесу первое в карьере поражение

Бывший чемпион WBO Тим Цзю победил соперника единогласным решением судей

Энтони Веласкес и Тим Цзю (Фото: Matt King / Getty Images)

Тим Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Кости Цзю, победил американца Энтони Веласкеса в рейтинговом бою, который прошел в Сиднее.

Поединок продлился все 10 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Цзю.

На счету Цзю (выступает под флагом Австралии) теперь 26 побед и три поражения на профессиональном ринге. У 29-летнего Веласкеса 18 побед, одно поражение и одна ничья.

До этого боя 31-летний Цзю потерпел три поражения в четырех последних поединках. В марте 2024 года он уступил американцу Себастьяну Фундоре и не смог защитить титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в первом среднем весе (до 69,9 кг). После этого Цзю в октябре уступил россиянину Бахраму Муртазалиеву в чемпионском бою по версии Международной боксерской федерации (IBF), в апреле победил американца Джозефа Спенсера, а в июле снова проиграл Фундоре в бою-реванше.