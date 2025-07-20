Тим Цзю второй раз проиграл Фундоре в бою за чемпионский титул WBC

Сын Цзю второй раз проиграл американцу в бою за чемпионский титул WBC

Тим Цзю не смог взять реванш у Себастьяна Фундоры, потерпев третье поражение в карьере

Тим Цзю (Фото: Darrian Traynor / Getty Images)

Тим Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Кости Цзю, уступил американцу Себастьяну Фундоре в поединке, который состоялся в Лас-Вегасе.

Бой продлился семь раундов, в первом Цзю оказался в нокдауне.

Цзю не смог взять реванш у Фундоры за первое поражение в карьере. В марте 2024 года он уступил американцу единогласным решением судей и не смог защитить титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в первом среднем весе (до 69,9 кг). Фундора тогда также завоевал вакантный титул Всемирного боксерского совета (WBC) в этой весовой категории.

После этого Цзю в октябре уступил нокаутом россиянину Бахраму Муртазалиеву в чемпионском бою по версии Международной боксерской федерации (IBF), а в апреле победил американца Джозефа Спенсера тоже нокаутом.

Фундора в мае был лишен чемпионского пояса WBO, но сохранил тогда чемпионский титул WBC.

На счету 30-летнего Цзю (выступает по флагом Австралии) в 25 побед и три поражения на профессиональном ринге. У 27-летнего Фундоры теперь 23 победы, одно поражение и одна ничья.